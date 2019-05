Mundo

http://www.teinteresa.es/mundo/Johnson-Partido-Conservador-reemplazar-May_0_2235376662.html

Johnson, claro favorito del Partido Conservador para reemplazar a May

El ex ministro de Exteriores de Reino Unido Boris Johnson es el preferido de sus compañeros 'tories' para sustituir a Theresa May como líder del Partido Conservador y, en consecuencia, primera ministra británica, según un sondeo de YouGov para 'The Times'.