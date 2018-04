Un representante de Jamenei dice que "Tel Aviv y Haifa serán destruidas" si Israel "sigue con su retórica"

El representante de Jamenei en las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Alí Shirazi, ha resaltado que "si a Israel le interesa seguir unos días más con su vida maligna, tiene que dejar de cometer estupideces", según ha recogido la cadena de televisión iraní Hispan TV.

Las palabras de Shirazi han llegado después de que altos cargos de seguridad israelíes advirtieran a Irán de que si se atreve a atacar Israel desde Siria entonces serán el presidente sirio, Bashar al Assad, y su régimen quienes "pagarán el precio".

Previamente, Alí Akbar Velayati, consejero para Asuntos Exteriores de Jamenei dijo que el ataque contra una base militar en Homs, Siria, presuntamente perpetrado por Israel y en el que murieron siete iraníes, "no quedará sin respuesta".

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ya dijo este martes que Israel adoptaría todas las medidas necesarias para evitar que Irán establezca una base militar permanente en Siria. "No importa el precio, no permitiremos a Irán tener una presencia permanente en Siria. No tenemos otra opción", sostuvo el ministro.