Jamenei dice que Israel "no durará" y agrega que "con la gracia de Dios" el país "sea destruido"

"La experiencia histórica indica que el régimen sionista --en referencia a Israel--, que tiene un problema de legitimidad, no durará", ha manifestado, antes de recalcar que "este régimen ha sido diseñado sobre una base de coerción, intimidación, masacre y la expulsión de una nación de su propia tierra".

"Por esta misma razón, su ilegitimidad ha estado de forma permanente en los coraciones de las naciones musulmanas", ha señalado, antes de argumentar que ni los lazos de Israel con algunos países regionales ni su alianza con Estados Unidos cambiarán esta situación.

Así, Jamenei ha abogado por un referéndum entre "todos los verdaderos palestinos de todas las fes" para establecer un sistema de gobierno que acabe con "el falso régimen" de Israel, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

El líder supremo iraní ha manifestado además que Israel es la causa principal de las divisiones en la región y ha argüido que esa fue precisamente la intención de que fuera creado como Estado.

Horas antes, Jamenei había afirmado que los "complots" de Estados Unidos en la región habían fracasado, antes de recalcar que los países musulmanes están ahora "más unidos que nunca".

Las tensiones entre Irán e Israel han aumentado en los últimos meses, especialmente a raíz de varios bombardeos llevados a cabo por el Ejército israelí contra objetivos iraníes en Siria, donde Teherán apoya a Damasco en la guerra desatada en 2011.

Las autoridades israelíes aseguraron además en abril que el dron iraní que derribó en febrero sobre su espacio aéreo estaba "cargado de explosivos" y tenía como objetivo "atacar Israel".

Poco después del incidente, el representante de Jamenei en las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Alí Shirazi, resaltó que "si a Israel le interesa seguir unos días más con su vida maligna, tiene que dejar de cometer estupideces".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ha recalcado que Israel adoptará todas las medidas necesarias para evitar que Irán establezca una base militar permanente en Siria. "No importa el precio, no permitiremos a Irán tener una presencia permanente en Siria. No tenemos otra opción", sostuvo.