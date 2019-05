Jamenei dice que los jóvenes de Irán verán "la desaparición" de EEUU e Israel

"Los jóvenes veréis la desaparición de los enemigos de la Humanidad, es decir, la degenerada civilización estadounidense y el debilitamiento de Israel", ha dicho, según la agencia iraní de noticias FARS.

Jamenei, que ha mantenido durante la jornada un encuentro con estudiantes iraníes, no ha desarrollado sus declaraciones, al tiempo que ha reiterado su rechazo al acuerdo nuclear firmado en 2015 con el Grupo 5+1.

Así, ha manifestado que no aprobó el acuerdo pero "permitió las negociaciones", tal y como ha recogido la agencia iraní IRNA. Jamenei ha resaltado que trasladó su postura en numerosas ocasiones al presidente, Hasán Rohani, y el ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han aumentado en los últimos meses a causa de la decisión de Estados Unidos de retirarse en 2018 del citado acuerdo nuclear y reimponer las sanciones contra Teherán.

Pese a ello, el propio Jamenei, resaltó la semana pasada que "no habrá guerra" con Estados Unidos. "La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.

Por su parte, Rohani descartó el martes la posibilidad de entablar conversaciones con Estados Unidos en la situación actual, ante lo que ha descrito como una "intimidación" por parte del país norteamericano.