Jamenei dice que Irán no será "engañado" por EEUU y recalca que no renunciará a su programa balístico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la semana pasada que existen posibilidades de llegar a un acuerdo con las autoridades de Irán sobre su programa nuclear y apuntó que Estados Unidos "no busca un cambio de régimen" en el país.

Jamenei ha sostenido durante un acto en conmemoración del 30º aniversario del fallecimiento de Ruholá Jomeini que "en el sector defensivo, Irán ha logrado la disuasión hasta un importante grado".

"Su insistencia (por parte de Estados Unidos) en el programa balístico es precisamente por eso. Saben que hemos logrado la disuasión, que hemos logrado la estabilidad", ha argumentado.

"Quieren quitar esto al país y, por supuesto, nunca lo van a lograr", ha agregado Jamenei, quien ha recalcado que Teherán no caerá en los "ardides" de Trump, según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

Así, ha recalcado que las palabras de Trump "no engañan a las autoridades de la República Islámica ni a la nación iraní". "Los estadounidenses tienen que estar lejos. Allá donde pisa Estados Unidos llega la guerra, la sedición, la explotación o el imperialismo", ha subrayado.

Por otra parte, ha manifestado que la elección de Trump como presidente de Estados Unidos es en sí misma un signo de la "decadencia política" del país norteamericano, tal y como ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

"La elección de una persona con las características de Trump, que está en el centro del debate en Estados Unidos en torno a su equilibrio mental, ideológico y de comportamiento, es en sí mismo una prueba de decadencia política", ha zanjado.

La tensiones entre ambos países se ha visto recrudecida después de que Estados Unidos se retirara en mayo de 2018 del acuerdo nuclear y reimpusiera sus sanciones contra el país, que ha denunciado una "guerra económica".

A pesar de que la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) ha resaltado que Teherán sigue cumpliendo con sus compromisos con el acuerdo de 2015, Washington ha incrementado su presión, mientras el resto de países firmantes intentan mantenerlo a flote.

En las últimas semanas, el Ejército estadounidense ha reforzado su despliegue en la región citando una supuesta amenaza iraní, al tiempo que ha acusado a Teherán de estar detrás del sabotaje de cuatro buques frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Pese a ello, el propio Jamenei dijo en mayo que "no habrá guerra" con Estados Unidos. "La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo.

De esta forma, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", remachó el líder supremo de Irán.