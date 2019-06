Jamenei sobre un posible diálogo con EEUU: "No creo que Trump sea una persona con la que merezca hablar"

"No considero a Trump una persona con la que merezca intercambiar mensajes, no tengo ninguna respuesta para él y no le responderé", ha trasladado Jamenei a Abe, quien se encuentra de visita oficial en Teherán, según ha informado la cuenta oficial de Twitter del líder supremo, quien ha reconocido la "buena voluntad y seriedad" del primer ministro nipón.

"La República Islámica no confía en Estados Unidos y la amarga experiencia anterior que tuvimos negociando" el acuerdo nuclear de 2015 "no se repetirá de nuevo, porque ninguna nación libre y sabia aceptaría negociaciones bajo presión", ha recalcado.

Jamenei ha insistido en que Irán no cree que Washington "esté buscando negociaciones sinceras" con Teherán porque "las negociaciones sinceras no vendrán nunca de una persona como Trump". "La sinceridad es muy poco frecuente entre los altos cargos estadounidenses", ha sostenido.

En este sentido, ha denunciado que tras el acuerdo nuclear firmado con Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, China y Rusia, "el primero en infringirlo inmediatamente fue (el presidente estadounidense Barack) Obama". "La misma persona que pidió negociaciones con Irán y envió un mediador", ha lamentado. "Esta es nuestra experiencia y Abe sabe que no la repetiremos", ha añadido.

El líder supremo ha asegurado que Irán "se opone a las armas nucleares" pero, "si alguna vez intentamos producir armas nucleares, Estados Unidos no será capaz de hacer nada contra ello, y la prohibición estadounidense nunca será un obstáculo".

"Estados Unidos no tiene, por ningún medio, la competencia para decir qué país debería o no poseer armas nucleares porque Estados Unidos tiene miles de cabezas nucleares en su arsenal", ha criticado Jamenei.

Abe ha confirmado que este ha sido el mensaje que le ha trasladado Jamenei. Según ha contado al término del encuentro, el líder supremo ha prometido que Irán "no tiene ninguna intención de producir, poseer o usar armas nucleares".

Asimismo, Jamenei le ha trasladado su "creencia en la paz". "Es un gran paso hacia delante para garantizar la paz y la estabilidad en esta región", ha valorado Abe en declaraciones a la prensa en Teherán, según informa la agencia de noticias japonesa Kiodo.

Abe llegó este miércoles a Irán en la que es la primera visita de un mandatario nipón al país desde la Revolución Islámica en 1979 y se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y Teherán. Trump sacó hace un año a Estados Unidos del acuerdo nuclear y ha endurecido desde entonces sus sanciones contra el país, lo cual está teniendo un fuerte impacto en su economía.