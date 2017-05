Al Jafaari pide a los países occidentales que ayuden a Irak a acabar con Estado Islámico

"Todos los países son objetivo de Daesh. Ayúdennos a acabar con ellos antes de que ellos acaben con vosotros", ha pedido Al Jaafari, dirigiéndose a la comunidad internacional, en su discurso en una conferencia en Casa Árabe, en Madrid. "El terrorismo ha estallado en la cara de todo el mundo", ha añadido.

Al Jaafari ha asegurado que todos los pueblos del mundo deben unirse para trabajar por la seguridad y ha señalado que Estado Islámico requiere una respuesta globalizada. "Nuestra victoria con Daesh es vuestra victoria", ha añadido.

El ministro iraquí también ha advertido de que el terrorismo se ha establecido en Siria e Irak y que si no terminamos con él podría llegar a otros países. "El terrorismo no discrimina, no tiene religión, ni país", ha señalado.

El Mando de Operaciones Conjuntas de Irak afirmó recientemente que controla ya cerca del 90 por ciento de la zona occidental de Mosul, asegurando haber matado a más de 16.000 yihadistas desde que inició su ofensiva en la ciudad en octubre de 2016.

Estado Islámico controla Mosul desde verano de 2014 y la ha convertido en su principal bastión en Irak. A finales de enero, el Ejército de Irak anunció la toma de todos los barrios de Mosul ubicados al este del río Tigris, si bien los yihadistas siguen controlando parte de la zona occidental de la ciudad.

"El triunfo de ese diez por ciento no habría sido posible sin la ayuda de las provincias iraquíes que ofrecieron su sacrificio para liberar las tres provincias", ha destacado Al Jaafari, refiriéndose a las regiones de Anbar, Mosul y Saladino.