JJ Velásquez alias “Popeye”, el sicario mediático de Pablo Escobar

Mano derecha de Pablo Escobar y ajusticiador de los enemigos del fundador del Cartel de Medellín. Jhon Jairo Velásquez, también conocido como Popeye, es el autor confeso de más de 350 homicidios, entre los que destaca el de su propia novia por orden del ‘patrón’: "tú o ella, no dudes ni un solo segundo...". En tiempos en los que el narcotraficante colombiano se ha convertido en una mina de oro para la industria cinematográfica, su sicario ha sabido explotar subirse al tren y asegurarse una buena jubilación con el relato de sus crímenes.

"Duermo nueve horas y no conozco las pastillas para dormir. No soy un psicópata", afirmaba JJ al periodista Jalis de la Serna en 2013. Popeye asesinó a jueces, abogados, periodistas, policías y a todo aquel que se opuso al imperio criminal del Cartel de Medellín entre las décadas de los 80 y 90. En 1992 se entregó a las autoridades colombianas con la intención de obtener beneficios penitenciarios, cuando a Pablo Escobar ya le llegaba el agua al cuello. Pero al no conseguir lo que pretendía, comenzó a delinquir desde el interior de la cárcel La Modelo de Bogotá.

Fue capaz de montar un verdadero imperio desde la prisión. Allí convivió con paramilitares –entre ellos Los Pepes o perseguidos por Pablo Escobar-, guerrilleros y otros narcotraficantes rivales que hicieron todo lo posible por hacerle desaparecer de la faz de la tierra. JJ Velásquez aprendió del capo de los capos y su instinto de supervivencia además le evitó que fuera extraditado a Estados Unidos, a pesar de que la mismísima DEA siempre le tuvo presente.

Una de sus hazañas más inverosímiles la realizó entre los muros de La Modelo de Bogotá. Popeye se convirtió en un personaje mediático en la Colombia de los 90. Aprovechó sus juicios para sugestionar a los colombianos a través de entrevistas de televisión en las que mostraba un falso arrepentimiento. El éxito fue tan rotundo que varias editoriales le propusieron que plasmase sus aventuras en un libro. Velásquez aceptó una de las ofertas con la única condición de que los ejemplares fueran impresos desde la cárcel. Todo fue una tapadera para convertir una pequeña imprenta en un gran laboratorio de droga, capaz de suministrar narcóticos a las grandes urbes del sur de Estados Unidos.

Conexión con ETA

El sicario de Pablo Escobar ha reconocido en diversas ocasiones que fue la banda terrorista ETA quien les enseñó a fabricar artefactos explosivos. Tras el intento fallido de ascenso político de su patrón, el Cartel de Medellín sembró el pánico en Colombia a base de bombazos a finales de los 80. "Los padres del terrorismo en la República de Colombia son los etarras", afirmaba Velásquez a Jalis de la Serna.

El 27 de noviembre de 1989, un Boeing 727-21 de Avianca con salida de Bogotá y llegada a Medellín explotó en pleno vuelo sobre la ciudad Soacha. Se trataba de un atentado de los secuaces de Pablo Escobar contra el presidente Gaviria, que finalmente no había tomado el vuelo 203. En el ataque murieron 110 personas.

En la entrevista con el periodista español, Velásquez admitió que su ‘patrón’ pagó 500.000 dólares a ETA para que les enseñaran a fabricar y activar bombas.

Popeye también está relacionado con más de 3.000 homicidios durante su carrera delictiva. "Yo nunca busqué el camino del crimen. El camino del crimen me buscó a mí", es una de sus frases más populares. Sin embargo, en agosto de 2016 recobró la libertad total tras 23 años entre rejas y al haber cumplido solo tres quintas partes de su condena.

Ahora, JJ Velásquez se ha subido al carro de la admiración por los narcotraficantes del siglo XX. En 2015 publicó el libro Sobreviviendo a Pablo Escobar: Popeye, El Sicario, 23 años y 3 meses de cárcel, del que Netflix y Caracol Televisión han convertido en una serie. El ex sicario, por su parte, sigue relatando sus andanzas en un canal de YouTube llamado “Popeye Arrepentido”. Grueso colchón económico para la jubilación de uno de los más sanguinarios de la historia del Cartel de Cali.