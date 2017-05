Los JEMAD aliados recomiendan que la OTAN se sume a la coalición contra el Estado Islámico

Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los Veintiocho aliados han recomendado este miércoles que la OTAN se sume como miembro a la coalición internacional que encabeza Estados Unidos contra el Estado Islámico, algo que se espera que decidan los jefes de Estado y de Gobierno cuando se reúnan en la cumbre del 25 de mayo en Bruselas.

"Lo hemos discutido y la recomendación de los jefes de Defensa es que hay un mérito en que la OTAN se convierta en miembro de esta coalición", ha explicado en rueda de prensa el presidente del Comité Militar de la OTAN, general checo Petr Pavel, al término de la reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países para preparar la cumbre.

"Todos los Estados miembro de la OTAN son miembro de la coalición global contra el ISIS. Ahora la discusión es si la OTAN debe convertirse en miembro de esta coalición. Esta decisión está pendiente para la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno", ha explicado el general checo.

Los aliados estudian ampliar el apoyo a la coalición contra el Estado Islámico con su avión de vigilancia temprana AWACS --que comenzó a hacer patrullas aéreas a finales de octubre en la zona-- para poder asumir también funciones de gestión del espacio aéreo, pero en ningún caso, una función de mando control para coordinar ataques, una 'línea roja' para Alemania y otros países, según han avanzado a Europa Press fuentes aliadas y diplomáticas.

El presidente del Comité Militar de la OTAN ha rechazado valorar si Estados Unidos sigue siendo un socio fiable para los aliados para compartir Inteligencia tras las revelaciones del diario 'The Washington Post' de que el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió información clasificada con Rusia, que podría poner en peligro una fuente clave de Inteligencia sobre Estado Islámico.

"No puedo comentar sobre esto. No conozco la naturaleza de la información compartida y sería muy injusto especular", ha dicho Pavel.

También se espera que en la cumbre se detalle algo más el acuerdo de marzo de los aliados para ampliar la formación de las fuerzas iraquíes -centrado fundamentalmente en la actualidad a la lucha contra los artefactos explosivos improvisados-- al adiestramiento en medicina militar para formar a "nuevos paramédicos" y ayuda al mantenimiento de tanques y vehículos de combate.

El presidente del Comité Militar de la OTAN ha evitado avanzar si la Alianza Atlántica desplegará "decenas o cientos" de efectivos adicionales -ahora hay una veintena de instructores-- para contribuir a formar a las fuerzas iraquíes.

"La OTAN puede y debe hacer más para aumentar los esfuerzos en entrenamiento y consolidación de las capacidades" de terceros países, ha explicado el general checo, que ha avisado de que la lucha contra el terrorismo "será una lucha a largo plazo" porque derrotar al Estado Islámico no implicará "derrotar la ideología".

"Esto será una lucha duradera, que no acabará con la toma de Mosul y Raqqa", ha avisado el general checo.

"No entendemos el terrorismo solo como Daesh. El terrorismo es mucho más amplio. La lucha antiterrorista no va solo de derrotar a Daesh, incluido si se derrota a Daesh, hay que distinguir entre la derrota física de los elementos pero esto no dice nada de derrotar la ideología", ha precisado, insistiendo en que será una lucha "más amplia" que requerirá trabajar con los socios "a largo plazo" y hay que trabajar "estrechamente" con los países del Diálogo Mediterráneo, la UE y otras organizaciones.

"El hub para el sur tendrá un papel en coordinará estas actividades. Será muy importante", ha asegurado, en alusión al centro que los aliados han acordado crear en el Cuartel General de Nápoles con un centenar de personas para "mejorar las capacidades de anticipar crisis en la región y responder a ellas".

Los JEMAD también han preparados sus recomendaciones respecto al futuro de la misión de entrenamiento, asesoramiento y asistencia de la OTAN en Afganistán "para 2018 y más allá", ha explicado Pavel, que ha dejado claro que los JEMAD apuestan por mantener la flexibilidad a la luz de "la situación volátil" sobre el terreno y mantener "un compromiso a largo plazo" para seguir entrenando y asistiendo a las fuerzas afganas.

FUERZAS ADICIONALES PARA AFGANISTÁN

El comandante supremo aliado en Europa (SHAPE), general estadounidense Curtis Scaparrotti, ha explicado que "Estados Unidos no ha tomado una decisión sobre el nivel de fuerzas" que mantendrá "probablemente" en Afganistán pero los JEMAD sí han discutido las necesidades de fuerzas adicionales solicitadas por el comandante de la operación de entrenamiento de la OTAN, John Nicholson, quien ha pedido "varios miles" de soldados más.

"No hemos cubierto los requisitos completamente aprobados en la OTAN hasta ahora. Sería muy útil cubrir esto", ha explicado el general estadounidense, que ha insistido en que ello permitiría tener las capacidades para entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas afganas, especialmente a nivel de asesores "al nivel necesario para hacer un trabajo mejor".

Scaparrotti también explicado que "desde la perspectiva militar, cuanto antes se puedan cubrir estas deficiencias, mejor" y se ha mostrado convencido de que los países aliados decidirán al respecto "muy pronto", aunque fuentes aliadas y diplomáticas han avanzado a Europa Press que no se espera que se decidan sobre número concretos para la misión hasta junio.

"Sabemos que esto es una lucha a largo plazo. Esto va a llevar tiempo", ha admitido el general estadounidense, insistiendo en que se trata de garantizar que las fuerzas afganas pueden "sostener" su capacidad de combatir a la insurgencia y lograr "la estabilidad necesaria para traer a los talibán a la mesa de negociación" e impedir que Afganistán vuelva a convertirse en santuario para el terrorismo o de lo contrario volverán a utilizar el territorio "para lanzar ataques" contra Occidente.

"Si creemos que podemos irnos, nos veremos volviendo", ha avisado. "Podemos tener éxito y creo que tenemos que tener éxito", ha remachado el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa y jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa.

REVISAR ESTRUCTRURA DE MANDO POR AMENAZAS DE CIBERSEGURIDAD

Los JEMAD también han abordado la revisión de la estructura de mando de la OTAN, entre otros para incluir el nuevo dominio de la ciberseguridad acordado por los aliados, algo que "requiere a corto plazo algunos cambios", ha explicado Scaparrotti.

El general checo ha precisado que habrá "dos fases" una a corto plazo en la que se podrán hacer "algunos ajustes menores para optimizar" la estructura de mando actual y "a largo plazo" los mandos aliados propondrán "algunos ajustes a la estructura", aunque el principio "básico" es "utilizar algunas estructuras existentes, no venir con una estructura completamente nueva".