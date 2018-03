Israel detiene a tres palestinos armados después de que se infiltraran desde la Franja de Gaza

El Ejército ha indicado que las detenciones han tenido lugar después de que se hallaran huellas "en el territorio adyacente a la valla de seguridad en el sur de la Franja de Gaza".

"Tras peinar la zona, las tropas detuvieron a tres sospechosos armados con cuchillos y granadas. El suceso está siendo analizado", ha agregado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El portavoz del Ejército Ronen Manelis ha detallado que las detenciones han tenido lugar a unos 200 metros de la base de Tzelim, según ha recogido el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

"No sabemos cuál era su objetivo porque aún están siendo interrogados. No sacaron las armas en ningún momento", ha subrayado, antes de recalcar que "el incidente no debió tener lugar".

"Finalizó con éxito y sin heridos. No está claro por qué no fueron detenidos inmediatamente. Los terroristas probablemente no contaron con un vehículo que los recogiera, pero las investigaciones no han concluido", ha agregado.

Por su parte, el presidente del consejo regional de Ascalón, Gadi Yarkoni, ha reclamado una investigación "para evitar que algo así se repita". "Un incidente así podría haber terminado de forma diferente", ha zanjado.