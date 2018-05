Un tribunal de Israel declara culpable a una poetisa palestina por cargos de incitación a la violencia

Darin Tatur, de 36 años, publicó el vídeo en octubre 2015 en sus cuentas en Facebook y YouTube, y fue detenida horas después e imputada por incitación.

La poetisa ha rechazado los cargos y ha dicho que el contenido del poema ha sido sacado de contexto por las autoridades, al tiempo que ha recalcado que el mismo es un llamamiento a la resistencia, y no a la violencia.

Según ha recogido el diario israelí 'Yedioth Ahronoth', parte del contenido del poema era: 'Resiste, mi pueblo, resiste. Resiste el robo de los colonos y sigue la caravana de los mártires'.

Durante el proceso han sido citados a declarar expertos en lenguaje para valorar el empleo de la palabra 'shahid' (mártir) en el texto, uno de los puntos clave de la argumentación para la condena.

El experto Yonatan Mendel afirmó en marzo de 2017 que la palabra tiene diferentes significados para las partes en conflicto. "Los israelíes escuchan 'mártir' y ven un agresor. Los palestinos ven una víctima. Hay una gran diferencia. Uno ve un atacante haciendo estallar un autobús, el otro ve un niño tiroteado por soldados", sostuvo.

Sin embargo, el juez ha manifestado en su fallo que el poema fue presentado junto a imágenes de disturbios violentos, y no en un contexto "típico de la realidad de la ocupación", como defendía Tatur.

"El vídeo no incluye imágenes de víctimas o de protestas legales. El vídeo refleja sólo una resistencia violenta o un levantamiento en su totalidad", ha dicho, antes de resaltar que "la combinación no deja interpretación al significado de la palabra 'mártir'".

Tatur ha sido también imputada por apoyo a Yihad Islámica. La mujer habría publicado además en Facebook la fotografía de una mujer responsable de un ataque contra un soldado junto a la frase: 'Soy la próxima mártir'.

La poetisa, residente cerca de Nazaret, ha adelantado que "está preparada para todo" y que "no lamenta" lo que ha hecho". "No he hecho nada malo", ha zanjado.