El fiscal general de Israel subraya que imputará a Netanyahu si es necesario y defiende la labor de la Policía

La Policía recomendó el martes que se impute al primer ministro por la supuesta aceptación de sobornos en dos casos, a pesar de que Netanyahu ha negado en reiteradas ocasiones que haya cometido irregularidad alguna. La última palabra la tiene ahora Mandelblit.

El fiscal general ha defendido durante un acto en la Universidad de Tel Aviv que no tiene ninguna relación personal con Netanyahu y que no dudará en proceder con la imputación si así lo considera, alegando que debe hacer lo correcto independientemente de que el afectado pueda formar parte del Ejecutivo, según 'The Jerusalem Post'.

Mandelblit no ha aclarado cuándo tomará la decisión definitiva sobre el futuro de Netanyahu, si bien ha sugerido que será "rápido" porque conoce parte de las pruebas recabadas por la Policía y ha seguido de cerca las pesquisas llevadas a cabo, en el marco de las cuales el primer ministro ya ha sido interrogado en varias ocasiones.

El máximo responsable del Ministerio Público ha admitido que el informe policial "obviamente es significativo", aunque ha apuntado que Netanyahu no tiene por qué dimitir de momento porque se trata por ahora de recomendaciones sin ningún tipo de vinculación legal.

El primer ministro ha cuestionado la labor de la Policía, por considerarla sesgada y "con tantos agujeros como un queso suizo", pero Mandelblit ha salido en defensa de los investigadores argumentando que todo el proceso se ha llevado a cabo "de manual". Un portavoz de la Fiscalía ha defendido además que el Ministerio Público ha actuado "en completa coordinación y con una cooperación excelente" con la Policía.