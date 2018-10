Israel bombardea Gaza tras el lanzamiento de 'globos incendiarios' desde el enclave palestino

"Desde hace siete meses, terroristas de Gaza han estado usando 'globos incendiarios' y usando el viento para que sobrevuelen la valla para quemar tierra en Israel", ha dicho el Ejército en un mensaje en Twitter.

"Un terrorista en Gaza acaba de lanzar 'globos incendiarios' hacia Israel. En respuesta, un avión militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha disparado contra el terrorista", ha agregado.

Fuentes de seguridad palestinas citadas por la agencia palestina de noticias Maan han indicado que el bombardeo ha tenido lugar cerca del campamento de refugiados de Al Breij y han añadido que el grupo bombardeado estaba integrado por cinco personas.

El domingo murieron tres palestinos de entre doce y catorce años en un bombardeo israelí en la Franja. Israel, por su parte, dijo que el ataque había sido llevado a cabo contra presuntos milicianos que trataban de provocar daños en la valla fronteriza.

La tensión en la frontera entre Israel y Gaza ha aumentado en los últimos meses. Alrededor de 215 palestinos han muerto desde el inicio de las protestas en Gaza en el marco de la 'Gran Marcha del Retorno' el 30 de marzo. Del lado israelí, en julio murió un soldado tras ser alcanzado por un francotirador.

Las autoridades israelíes han acusado a las milicias palestinas de promover las manifestaciones para incentivar la violencia y, de hecho, suelen responder con ataques selectivos a los disturbios.

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, afirmó la semana pasada que "no hay más opción" que la guerra ante la situación en la Franja de Gaza, al tiempo que sostuvo que "todo lo que no sea la respuesta más dura ya no va a ayudar".

Asimismo, acusó a Hamás de estar detrás de la violencia en Gaza y de pagar a las personas que se manifiestan en el enclave palestino, controlado por el grupo islamista.

"No hay un levantamiento popular. Hay violencia organizada por Hamás", dijo, antes de agregar que "15.000 personas no van a la frontera a pie por su propia voluntad". "Van en autobús y se les paga", zanjó.

Las protestas por la 'Gran Marcha del Retorno' arrancaron para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.