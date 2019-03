Estado Islámico reivindica las explosiones en Kabul que han dejado seis muertos

En un mensaje publicado en un canal de Telegram, Estado Islámico ha señalado que "los soldados del califato" han detonado tres artefactos explosivos en medio de una multitud chií cerca de un templo, asegurando que en el ataque han muerto 50 personas.

Wahidullah Mayar, a spokesman of the Afghan Health Ministry, confirmed six fatalities and that at least 23 people were injured in the explosions.

Las explosiones han tenido lugar cerca de un conocido templo chií, según el portavoz de la Policía de Kabul, Basir Mujahid, que ha añadido que las tres minas habían sido colocadas de antemano en la zona. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha indicado en su Twitter que se han disparado tres cohetes contra la zona.

Millones de afganos están celebrando la festividad del Nowruz, el año nuevo persa. Las explosiones se han producido poco antes de que el presidente del país, Ashraf Ghani, diera un discurso con motivo de la festividad en el norte del país.

En él, Ghani ha condenado el ataque, lamentando que han muerto "ciudadanos pacíficos ante un enemigo cobarde que no conoce límites". El Ministerio del Interior dijo el miércoles que se habían adoptado medidas para garantizar la seguridad de la población durante las celebraciones del Nowruz.

El año pasado, Estado Islámico reivindicó un atentado suicida en la misma zona durante las celebraciones del Nowruz en el que murieron 31 personas.