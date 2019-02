La mujer que se unió a Estado Islámico con 15 años pide "piedad" a Reino Unido y expresa su "deseo de cambiar"

Begum, que acaba de dar a luz a sus tercer hijo --los otros dos fallecieron en Siria--, ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News que el recién nacido no se encuentra bien y que casi no cuenta con "suministros".

"No tengo tarjeta porque la perdí, así que tengo que correr de un lado para otro para cuidar de mi hijo, ahora que estoy enferma", ha manifestado, antes de pedir que su caso sea "reevaluado con un poco más de piedad".

La mujer, que previamente había dicho que no tenía nada en contra de las decapitaciones llevadas a cabo por Estado Islámico, ha indicado que no ha tenido tiempo para pensar sobre si ha cambiado de idea. "He estado ocupada con mi hijo, que está enfermo, y no puedo hacer mucho por él", ha agregado.

Las autoridades de Reino Unido revocaron el martes la ciudadanía a Begum, según una carta enviada a su familia y publicada por la cadena de televisión ITV. La familia ha anunciado que apelará.

La propia Begum dijo el miércoles que podría optar por solicitar la nacionalidad neerlandesa. "Mi marido es de Países Bajos y tiene familia en Países Bajos", arguyó la joven, que se casó con un miliciano de Estado Islámico de dicha nacionalidad, con el que ha tenido los tres hijos.

"Quizá pueda solicitar la nacionalidad holandesa. Si él consigue que le envíen a prisión a Países Bajos puedo esperarle un tiempo mientras esté en prisión", añadió. Begum huyó junto a su marido de Al Baghuz pero este ha sido detenido por las milicias kurdas sirias.

La decisión del Gobierno de Theresa May ha sido puesta en tela de juicio por los expertos. El Derecho Internacional prohíbe convertir a una persona en apátrida al privarle de su nacionalidad, por lo que el Gobierno británico solo podría retirar la nacionalidad a Begum si esta tuviera otra nacionalidad.

Sin embargo, aunque su familia es originaria de Bangladesh, la joven nunca ha estado allí ni tiene pasaporte del país asiático, según le ha dicho a la BBC.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores bangladeshí recalcó el miércoles en un comunicado que está "muy preocupado" por el hecho de que se haya identificado a Begum como una persona con doble nacionalidad".

"Es ciudadana británica por nacimiento y nunca ha reclamado la doble nacionalidad a Bangladesh", ha dicho en su comunicado, en el que ha señalado que se ha enterado de la retirada de la ciudadanía a la mujer a través de los medios de comunicación.

Asimismo, ha manifestado que mantendrá su política de 'tolerancia cero' contra el terrorismo y ha agregado que "no hay dudas sobre la posibilidad de que se le permita entrar a Bangladesh", según ha recogido la agencia estatal bangladeshí de noticias, BSS.

SU HUIDA JUNTO A DOS AMIGAS

Begum, que entonces tenía 15 años, Amira Abase, de la misma edad, y Kadiza Sultana, de 16, todas ellas estudiantes de la Bethnal Green Academy, partieron en febrero de 2015 del aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Turquía, tras haber dicho a sus padres que se iban a pasar el día. Una vez en este país, cruzaron la frontera hacia Siria y llegaron a Raqqa, la capital del califato.

"No soy la misma estudiante tonta de 15 años que se escapó de Bethnal Green hace cuatro años", aseguró a Anthony Loyd, el periodista que la ha encontrado. Pese a la experiencia vivida, durante la que ha sido madre de dos hijos a los que ha visto morir de hambre y enfermedad y espera un tercero, afirmó tajante: "No lamento haber venido aquí".

Según relató al 'Times', uno de los motivos que la empujaron a abandonar el territorio controlado por Estado Islámico fue su temor a que su hijo que va a nacer corra la misma suerte que los dos anteriores.

"No tengo grandes esperanzas. Cada vez se están haciendo más pequeños", ha comentado respecto a Estado Islámico, afirmando que también ahora hay "mucha opresión y corrupción". "Realmente no creo que merezcan la victoria", ha señalado.