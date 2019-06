Irán anuncia que superará este mes el tope de uranio poco enriquecido contemplado por el acuerdo nuclear de 2015

El portavoz de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, ha resaltado que "hoy empieza la cuenta atrás" y que "se superará el techo de 300 kilogramos en diez días", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

El anuncio ha tenido lugar durante una visita de los medios al reactor de agua pesada de Arak y después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas (AIEA) afirmara que la tasa de producción de uranio por parte de Irán "está aumentando", en palabras de su máximo responsable y director, Yukiya Amano.

En declaraciones formuladas la semana pasada, Amano explicó además que no se había pronunciado en esta ocasión sobre los cumplimientos por parte de Irán de las cláusulas debido al temor de que Teherán pudiera suspender parte de sus compromisos.

"Es inapropiado que haga las mismas declaraciones, como si no pasara nada", sostuvo, antes de recalcar que, sin embargo, "no está diciendo que Irán no esté cumpliendo (con sus compromisos)".

El llamado Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) alcanzado en julio de 2015 entre Irán y el conocido como Grupo 5+1 --integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- estipulaba una serie de restricciones al programa nuclear iraní a cambio de las cuales la república islámica se reintegraría en los mercados internacionales gracias al levantamiento de las sanciones que pesaban sobre ella en ese momento.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió desvincularse unilateralmente del acuerdo y reimponer de nuevo las inhabilitaciones suspendidas por su predecesor, Barack Obama, lo que llevó a Irán a reclamar al resto de firmantes que cumplan su parte para compensar al país por el impacto de estas medidas.

Actualmente, la tensión entre ambos países es muy elevada, sobre todo después de que Washington haya acusado a Irán de atacar dos petroleros cerca del estrecho de Ormuz, algo que Teherán niega categóricamente.