Irán tacha de "ignorante" el discurso de Trump y dice que es propio de "épocas medievales"

"El ignorante discurso de odio de Trump pertenece a épocas medievales, no al siglo XXI", ha dicho Zarif en su cuenta de Twitter, desde donde ha apuntado que el presidente norteamericano "no se merece una respuesta" oficial por parte de la República Islámica. "La falsa empatía por los iraníes no engaña a nadie", ha apostillado.

Trump ha incluido en su ponencia todo tipo de críticas contra sus habituales enemigos, entre ellos Irán, país al que ha acusado de "exportar violencia, masacres y caos". "Habla abiertamente de asesinatos en masa, promete la muerte de América, la destrucción de Israel y la ruina de muchos líderes y naciones en esta sala", ha aseverado.

"¿Continuarán por el camino de la pobreza, el derramamiento de sangre y el terror? ¿O volverá el pueblo iraní a las raíces como centro de la civilización, la cultura y la riqueza, para que pueda ser feliz y próspero de nuevo?", ha planteado el mandatario estadounidense.

Trump tampoco ha escatimado críticas para el acuerdo que permitió un levantamiento parcial de las sanciones contra Irán a cambio de compromisos en el ámbito industrial y armamentístico. En su opinión, se trata de "la peor transacción y la más unilateral en la que haya entrado Estados Unidos", hasta el punto de considerarla una "vergüenza".