Irán recalca que si decide bloquear el estrecho de Ormuz lo hará "de forma pública"

El jefe del Estado Mayor del Ejército iraní, Mohamad Baqeri, ha señalado que "si Irán decide evitar la explotación de petróleo en el Golfo Pérsico lo hará (...) y lo declarará de forma pública".

Asimismo, ha manifestado que las Fuerzas Armadas iraníes están "monitorizando de forma precisa y continua todos los movimientos de los enemigos", según ha informado la agencia iraní de noticias FARS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó la semana pasada a Irán del ataque y advirtió de posibles respuestas. "No nos lo tomamos a la ligera", subrayó.

Trump recalcó además que Irán "no va a cerrar" el estrecho de Ormuz. "No va a ser cerrado. No va a ser cerrado durante mucho tiempo", señaló, en referencia a la advertencia de Teherán sobre esta vía en caso de que Estados Unidos continúe con sus sanciones o ataque el país.

Pese a las acusaciones de Trump y de otros miembros de su Gobierno contra Irán por el incidente, las autoridades iraníes han negado cualquier responsabilidad. El Gobierno iraní anunció viernes el envío de un grupo de experto al lugar del presunto ataque.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó el mismo viernes su preocupación por los incidentes y abogó por la apertura de una investigación internacional para esclarecer lo sucedido.