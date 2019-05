Irán pide a Trump que "pruebe a ser respetuoso" después de sus últimas amenazas contra el país

"Si Irán quiere luchar, será oficialmente el final de Irán. ¡Nunca más volváis a amenazar a Estados Unidos!", publicó Trump este domingo en un escueto mensaje en Twitter.

En respuesta, Zarif ha sostenido a través de esta misma red social que "aguijoneado por el 'Equipo B', Trump espera lograr lo que Alejandro Magno, Gengis Kan y otros agresores no lograron".

El ministro utiliza el término 'Equipo B' para hacer referencia al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton; el príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salmán; el príncipe heredero emiratí, Mohammed bin Zayed; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Los iraníes han ido con la cabeza bien alta durante milenios mientras que los agresores desaparecieron. El terrorismo económico y las burlas genocidas no acabarán con Irán", ha dicho Zarif. "Pruebe a ser respetuoso. ¡Funciona!", ha remachado, junto al 'hashtag' #NeverThreatenAnIranian (Nunca amenace a un iraní).

Pese al aumento de las tensiones bilaterales, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, resaltó la semana pasada que "no habrá guerra" con Estados Unidos.

"La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.

Por otra parte, reiteró que Irán no negociará con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, tras la retirada de Washington del firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania--.