Irán dice que el príncipe heredero de Arabia Saudí es "inocente" y "no tiene ni idea de política"

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Bahram Qassemi, ha declinado pronunciarse sobre las declaraciones de Bin Salmán asegurando que Riad desarrollará armas nucleares en caso de que Teherán se haga con este armamento.

"Sus palabras no merecen respuesta ya que es una persona delirante e inocente que casi no habla si no es con mentiras y amargura, sin tener ni idea de política", ha subrayado, según ha informado la cadena de televisión local Press TV.

Asimismo, ha invitado a los países de la región a abrir un proceso de diálogo para limar asperezas, al tiempo que ha subrayado que "Irán respeta a todos sus vecinos y países del mundo independientemente de su tamaño o poder económico y militar".

Horas antes, Bin Salmán había tildado de "nuevo Hitler" al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y denunció que Irán "quiere expandirse" y "crear su propio proyecto en Oriente Próximo".

"Muchos países en todo el mundo y en Europa no se dieron cuenta de lo peligroso que era Hitler hasta que ocurrió lo que ocurrió. No quiero ver que ocurre lo mismo en Oriente Próximo", sostuvo el príncipe saudí, según los extractos de la entrevista adelantados este jueves por CBS.

En cuanto a la enemistad con Irán, Bin Salmán sostuvo que este país "no es rival" para Arabia Saudí. "Su Ejército no figura entre los cinco principales ejércitos del mundo musulmán, la economía saudí es mayor que la economía iraní e Irán está lejos de ser igual a Arabia Saudí", remachó.