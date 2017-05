Investigan al actor Stephen Fry en Irlanda por blasfemia

El actor fue interrogado en febrero de 2015 por qué le diría a Dios cuando llegara a las puertas del cielo. "¿Cómo te atreves a crear un mundo con tanta miseria? ¿Es culpa nuestra? No está bien. Es muy, muy malvado. ¿Por qué debo respetar a un dios caprichoso, mezquino y estúpido que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor?", respondió.

Las declaraciones corresponden a una entrevista con el presentador Gay Byrne, del programa "The Meaning of Life", "El sentido de la vida", de la televisión pública irlandesa, RTE. En la misma, Fry continuó su argumento recordando a los dioses griegos "que no se presentaban como el ojo que todo lo ve, omniscientes, todo benevolencia". "El dios que creó este universo, si fue creado por dios, es evidente que era un maníaco, un maníaco absoluto y un egoísta total", apostilló.

Estas declaraciones podrían suponer un delito según la Ley de Difamación irlandesa, pero según la información del periódico 'Irish Independent', desde que se aprobó la norma, en 2009, no se conoce ningún caso de juicio por blasfemia y fuentes judiciales apuntan que es "altamente improbable" que se impute formalmente a Fry.

Poco después de la emisión, una de las personas que vieron el programa presentó una denuncia en la localidad de Ennis. El denunciante explicó que él personalmente no se había sentido ofendido, pero cree que las palabras de Fry suponen un delito de blasfemia tipificado y que conlleva una multa de 25.000 euros.

La ley especifica que supone un delito publicar "material que sea fehacientemente ofensivo o insultante en relación con cuestiones sagradas para cualquier religión y causen así la indignación entre una parte sustancial de fieles de dicha religión". La norma fue aprobada por el Gobierno con el argumento de que la Constitución irlandesa de 1937 solo protege a los cristianos.

El entorno de Fry ni el propio actor han reaccionado por el momento, pero tras la polémica generada, fue interrogado en 2015 en la BBC por estas declaraciones. Entonces se declaró "absolutamente atónito" por la reacción. "No creo que mencionase a ninguna religión en particular y no era mi intención hacerlo. De hecho sé que no dije nada ofensivo contra ninguna religión en particular", apuntó.