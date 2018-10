Interceptado otro paquete sospechoso remitido a la sede de la CNN en Atlanta

"Otro paquete sospechoso remitido a CNN ha sido interceptado. Esta vez en Atlanta. Todo el correo está siendo analizado fuera de la sede", ha señalado la cadena audiovisual, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Esta mañana otro paquete sospechoso remitido a CNN ha sido interceptado en Atlanta en una oficina de correo. No hay una amenaza inminente contra el Centro CNN (la sede de la cadena en Atlanta). Todo el correo dirigido a las oficinas nacionales de CNN está siendo analizado en instalaciones fuera de las sedes desde el miércoles pasado, por lo que este paquete no habría llegado directamente al Centro CNN, incluso aunque no hubiera sido interceptado en primer lugar", ha asegurado el presidente de CNN, Jeff Zucker.

Zucker ha afirmado que el proceso de revisión y análisis de CNN "está funcionando" y ha señalado que la cadena informará cuando haya novedades sobre el envío de paquetes sospechosos.

El hallazgo del paquete este lunes llega después de que el miércoles pasado fuera evacuado en Nueva York el edificio Time Warner Center, donde tiene su sede local CNN, por la llegada de un paquete sospechoso.

El viernes, la Policía detuvo a un hombre identificado Cesar Sayoc como sospechoso del envío de al menos catorce artefactos explosivos a CNN, a varios destacados líderes del Partido Demócrata, incluido el expresidente estadounidense Barack Obama. Sayoc, que tiene antecedentes por amenazas de bomba y que en redes sociales se presentaba como un seguidor del presidente norteamericano, Donald Trump, comparecerá este lunes ante un tribunal de Miami.

La ola de envíos de paquetes con explosivos comenzó con el lunes pasado con un paquete remitido a la casa del multimillonario George Soros. Los siguientes paquetes fueron interceptados antes de que llegaran a manos de sus destinatarios.

Los demócratas y CNN han reprochado al presidente Trump su retórica incendiaria contra el partido opositor y contra los medios. El presidente, por su parte, ha reconocido que estos envíos son un "acto de violencia política" pero ha señalado a los medios de comunicación como responsables.