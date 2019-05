Imputados cinco activistas por "planear el derrocamiento del Gobierno" de Zimbabue

Según las informaciones facilitadas por el portal local de noticias Bulawayo24, los imputados son Farirai Gumbonzvanda, Tatenda Mombeyarara, George Makoni, Nyasha Frank Mpahlo y Gamuchirai Mukura.

Gumbonzvanda es fundadora del Rozaria Memorial Trust; Mombeyarara es coordinador de Citizens Manifesto; Makoni pertenece a Centre for Community Development in Zimbabwe; Mpahlo es miembro de Transparencia Internacional Zimbabue; y Mukura es el director ejecutivo de Community Tolerance Reconciliation and Development (COTRAD).

Los cinco han sido arrestados en el aeropuerto de la capital, Harare, después de regresar de participar en una reunión en el extranjero, tal y como ha recogido el diario local 'The Chronicle.

En respuesta, Zimbabwe Lawyers for Human Rights ha denunciado que "las autoridades de Zimbabue intensifican su campaña contra los defensores de los Derechos Humanos".

Por su parte, el Partido Comunista de Zimbabue ha reclamado la liberación inmediata de los activistas y ha dicho que se trata de un "claro ataque contra los que luchan por los derechos del oprimido pueblo de Zimbabue", según Bulawayo24.