Hunt suaviza sus palabras sobre la UE tras las críticas de Bruselas

"La lección de la Historia es clara: Si conviertes la Unión Europea en una prisión, el deseo de salir no va a disminuir, va a aumentar, y no seremos el único preso que querrá escapar", dijo Hunt durante el Congreso del Partido Conservador que se celebra en la ciudad inglesa de Birmingham.

Sin embargo, Hunt ha afirmado en una entrevista con la cadena CNBC que una "lectura sensata" del discurso vería sus palabras como "una petición y un deseo de amistad hacia los vecinos europeos". "Lo que estaba diciendo es que, si la actitud de la UE es que hay que castigar a quien se quiera ir del club, esto no encaja con los ideales europeos", ha explicado.

"La UE se creó en parte para combatir con firmeza el totalitarismo soviético y estaba señalando la contradicción", ha añadido el jefe de la diplomacia británica, crítico con la posición de la parte europea en las negociaciones para el Brexit a medio año de que expire el plazo estipulado.

La UE, en su opinión, "necesita cambiar la actitud" y darse cuenta de la importancia que tiene para todo el continente la "fuerte alianza" entre las dos partes.

Un día después de que la Comisión Europea instase a Hunt a "abrir los libros de historia", la primera ministra británica, Theresa May, también intentó suavizar este martes la polémica. "Cuando me siento en la mesa de la UE hay países que antes eran de la Unión Soviética y ahora son democráticos y puedo decir que las dos organizaciones no son lo mismo", declaró a la radio de la BBC.