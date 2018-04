Hospitalizan a 'Santrich' tras dos semanas de huelga de hambre

'Santrich', que se ha declarado víctima de "un montaje" orquestado por las autoridades norteamericanas, ha sido trasladado de la cárcel La Picota al hospital el Tunar, en el sur de Bogotá, la capital colombiana, según ha informado el diario local 'El Espectador'.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha confirmado su traslado y ha informado de que éste ha sido llevado a cabo para evitar cualquier tipo de complicación en la salud del sospechoso, que lleva en huelga de hambre desde el pasado 9 de abril.

Según fuentes penitenciarias, 'Santrich' ha sido hospitalizado después de que varios médicos sugirieran que era lo mejor para evitar una descompensación, una recomendación que fue aceptada por el propio preso.

A pesar de que un médico acude tres veces al día a su celda, 'Santrich' se ha negado a recibir ayuda profesional. La semana pasada, miembros de la Defensoría del Pueblo realizaron una visita a la cárcel para inspeccionar la celda del exmiembro de las FARC.

'Santrich' ha lamentado que en su caso no se esté respetando la presunción de inocencia y ha criticado la actuación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de quien ha dicho que "es más probable que pueda pasar cocaína" por su nariz antes que por las manos del exjefe de las FARC.

El exguerrillero ha señalado que ya hace un año advirtió que habría una persecución contra él y contra los dirigentes del partido FARC.

"Aquí hay gente involucrada en la masacre del Aro, en Odebrecht, que ahora aparecen como los prohombres de la ética. Nosotros nos hemos sometido a la JEP (la justicia transicional), pero esos otros personajes no. Por eso estaba absolutamente preparado, por eso digo que yo no voy a rebatir patrañas judiciales, eso que lo hagan los abogados. Yo estoy en una acción política y con absoluta certeza no voy a dejarme extraditar, yo voy a dar mi última batalla aquí, en mi país", ha explicado.