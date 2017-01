Hillary y Bill Clinton asistirán a la investidura de Trump como presidente de EEUU

"Sí, irán a la toma de posesión", han dicho asesores del matrimonio al portal de noticias Politico. La presencia de los Clinton obedece a la condición de ex presidente de Bill, ya que los antiguos mandatarios siempre son invitados a este acto.

El ex presidente George W. Bush ya ha confirmado su presencia y la de su mujer, Laura, a pesar de que durante la campaña electoral no apoyaron a Trump. El hermano del ex dirigente, Jeb Bush, era uno de los aspirantes a la nominación republicana.

Si bien resulta chocante, no es la primera vez que un candidato derrotado asiste a la proclamación de su rival como jefe de Estado. El republicano Richard Nixon y el demócrata Al Gore ya lo hicieron en 1961 y 2001, respectivamente.

Trump se impuso a Clinton en las elecciones celebradas el pasado 8 de noviembre. Aunque la ex primera dama ganó el voto popular, el multimillonario norteamericano se hizo con la cifra mágica de compromisarios en el Colegio Electoral.