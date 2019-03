Hickenlooper se suma a la abarrotada lista de precandidatos demócratas para enfrentarse a Trump en 2020

"Me presento a presidente porque necesitamos soñadores en Washignton, pero también necesitamos que se hagan las cosas", explica Hickenlooper en un vídeo de campaña. "He demostrado una y otra vez que puedo unir a la gente para lograr el cambio progresista que Washington no ha logrado", añade.

Hickenlooper denuncia en el vídeo "una crisis que amenaza todo lo que nos representa" mientras aparece en imagen el presidente Trump. "Ya tuve mi ración de abusones cuando era un niño delgaducho, con gafas de culo de vaso y un apellido gracioso", argumenta.

Desde el Comité Nacional Republicano, el portavoz Michael Ahrens, ha arremetido contra Hickenlooper, "el último liberal de impuestos y gasto que se suma a la carrera". "Él mismo dice que es 'mucho más progresista' que sus rivales de extrema izquierda (...). En unas primarias dominadas por políticas socialistas como el Green New Deal de los 93 billones de dólares, está lejos de la corriente principal", ha argumentado Ahrens.

Hickenlooper se enfrentará a los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris y Cory Booker. El exvicepresidente Joe Biden estudia también una posible candidatura. Biden y Sanders serían los favoritos para la nominación demócrata, según las encuestas.