Hamdalá habla de "momento histórico" para la unidad palestina en el marco de su visita a la Franja de Gaza

"Hemos venido siguiendo órdenes del presidente palestino, Mahmud Abbas, para anunciar al mundo desde el corazón de Gaza que el Estado palestino no puede ser sin una unidad política y geográfica entre Cisjordania y Gaza", ha dicho.

"Sabemos que la única forma de lograr nuestros objetivos es a través de la unidad y protegiendo el sistema político palestino", ha agregado, según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.

Hamdalá ha anunciado además la creación de varios comités para gestionar los asuntos principales relacionados con el traspaso de poderes por parte de Hamás, incluida la administración de los puestos fronterizos y la situación de los empleados de la Autoridad Palestina en Gaza.

Las facciones tienen aún que acordar una fecha para la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, así como lograr un pacto sobre la situación de los entre 40.000 y 50.000 funcionarios contratados por Hamás desde 2007.

Otro de los asuntos que está sobre la mesa es el posible desmantelamiento del brazo armado de Hamás, las Brigadas Izzeldin al Qassam, que ha sido reclamado por Abbas.

Sin embargo, el 'número dos' del comité político del grupo islamista, Musa Abu Marzuk, ha rechazado este mismo lunes la posibilidad de abordar el asunto, en una entrevista concedida a la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

"El arsenal de Hamás no está en las discusiones. No antes, y no ahora", ha recalcado. "Las armas de la resistencia existen para proteger al pueblo palestino. Es ridículo entregar las armas cuando tu tierra sigue ocupada y tu pueblo está desplazado", ha zanjado.

Asimismo, ha dicho que Estados Unidos habría levantado un veto no declarado a la reconciliación palestina, agregando que, de ser así, Abbas "tendrá que tomar pasos hacia la reconciliación palestina que Estados Unidos intentó impedir en el pasado".

La visita de Hamdalá a la Franja ha tenido lugar semanas después de que Hamás aceptara disolver su comité administrativo en el enclave palestino con el objetivo de impulsar el proceso de reconciliación.

Abbas había recortado los salarios de decenas de miles de funcionarios en Gaza y los subsidios a la electricidad en la Franja para forzar a Hamás a disolver el citado comité administrativo.

Cisjordania y la Franja de Gaza están separadas administrativamente desde 2007, debido a los enfrentamientos registrados tras la victoria de Hamás en los comicios celebrados en 2006. Desde entonces, la formación islamista controla la Franja, mientras que Al Fatá controla Cisjordania.