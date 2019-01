Hamás toma el control de la frontera de Gaza con Egipto

La Autoridad de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina denunciaba este domingo las "citaciones, detenciones y abusos" contra sus trabajadores, por lo que pone fin a su presencia en la frontera, informa la agencia de noticias palestina WAFA. Así, y hasta nueva orden, la Autoridad Palestina no tendrá presencia en el paso fronterizo de Rafá.

Un portavoz de Hamás ha confrimado que ahora controlan el paso fronterizo "para evitar un vacío", según recoge el diario 'The Times of Israel'. Rafá es el único paso fronterizo desde territorio palestino al exterior que no está bajo control israelí.

Hoy lunes el paso estaba cerrado por seguridad durante la celebración de la Navidad por parte de la minoría copta egipcia, pero tras este cambio no está claro si se reabrirá el martes como estaba previsto. Egipto por el momento no ha mencionado nada al respecto.

Este mismo lunes, Al Fatá ha denunciado que más de un millar de integrantes del grupo han sido detenidos en la Franja de Gaza en lo que va de mes, 500 de ellos en las últimas 24 horas. Un portavoz del grupo, en Gaza, Atef Abú Seif, ha denunciado que fueron arrestados por organizar un acto por el 54º aniversario del nacimiento de Al Fatá.

Abú Seif ha asegurado que los detenidos han sido maltratados y torturados y que han sido incautados diversos materiales para publicitar el evento. "Esto no impedirá a Al Fatá celebrar su fundación", ha advertido.

La Franja de Gaza está controlada por Hamás desde 2007 tras un conflicto con Al Fatá. Desde entonces, el enclave está sometido a un embargo por Israel y Egipto.

En 2017 la Autoridad Palestina recuperó el control del paso de Rafá como parte de un acuerdo de reconciliación logrado con la mediación de Egipto que permitió normalizar relativamente el tránsito de personas. Sin embargo, el proceso de reconciliación entre Al Fatá y Hamás está ahora paralizado.