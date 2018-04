HRW pide la "máxima protección" a los testigos y demás personas relacionadas con la investigación a Uribe

El caso parte de las acusaciones formuladas por el senador Iván Cepeda contra Uribe y su hermano Santiago Uribe por presuntamente fomentar la creación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia basándose en el testimonio de tres antiguos paramilitares: Carlos Enrique Areiza, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.

Uribe denunció judicialmente a Cepeda acusándole de difundir testimonios "fraudulentos" contra él y su hermano. La Corte Suprema de Justicia desestimó el pasado 16 de febrero la denuncia contra Cepeda y al mismo tiempo ordenó investigar al ex presidente por manipulación de testigos.

Areiza testificó que Luis Fernando Ramos, ex gobernador de Antioquia y aliado de Uribe, actuó en connivencia con los grupos paramilitares. Después la prensa publicó una carta suya en la que decía que Cepeda le pagó por declarar en ese sentido. Fue condenado por falso testimonio tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por el cual admitía este delito.

La Corte Suprema consideró "cuestionable" este preacuerdo y ordenó investigar al respecto. Areiza dijo ante el alto tribunal que firmó unos folios en blanco que la Fiscalía rellenó. Según declaraciones suyas publicadas por la prensa, lo hizo porque "tenía mucho miedo" de "terminar muerto".

Y, efectivamente, el pasado 14 de abril dos hombres armados que conducían una moto sin matrícula mataron a tiros a Areiza en las inmediaciones de un centro comercial del municipio de Bello, en Antioquia. La Corte Suprema ha pedido investigar este asesinato.

Los otros dos testigos, Monsalve y Sierra, señalaron a Uribe por sus supuestos vínculos paramilitares en sus entrevistas con Cepeda y declararon en la Corte Suprema que el senador no les pagó ni les pidió que implicaran al ex presidente.

Los abogados de Uribe remitieron a la sede jurisdiccional una carta de un preso que decía haber escuchado a Monsalve jactarse de que había mentido. La misiva no fue admitida por "inverosímil". Monsalve ha recibido "continuas y reiteradas amenazas", de acuerdo con el alto tribunal.

En cuanto a Sierra, no ha recibido amenazas directas pero hombres armados interceptaron a uno de los hijos de su abogado y le dieron un mensaje para su padre: "No debe continuar en Medellín metiéndose en lo que no le importa". Sierra era el único cliente que tenía el letrado en ese momento.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha aplaudido la "notable valentía" de la Corte Suprema por investigar a Uribe, si bien ha advertido de que "tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares".

"La Fiscalía General de la Nación debe llevar a cabo una investigación urgente y exhaustiva sobre los motivos detrás del homicidio de Areiza, así como las amenazas a los demás testigos", ha exigido Vivanco.