HRW pide al presidente de Indonesia que interceda para que detenga la condena a dos jóvenes homosexuales

Los dos jóvenes fueron condenados por un tribunal de la provincia de Aceh, de corte conservadora, en virtud de lo que HRW ha definido como una "abusiva legislación" de la 'sharía'.

"El presidente ha apoyado públicamente los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Indonesia, por lo que el inminente castigo a estos dos jóvenes es un momento crucial para actuar", ha indicado el subdirector de HRW para Asia, Phelim Kine.

"'Jokowi' tiene que ser claro con las autoridades de Aceh para que entiendan que golpear con una vara es un acto de tortura por el que tendrán que rendir cuentas", ha advertido.

Si bien la homosexualidad está castigada en la provincia con una pena de hasta 100 golpes en público, la Fiscalía recomendó que se les dieran sólo 80 porque ambos eran jóvenes y, presuntamente, admitieron su culpabilidad.

No obstante, Kine ha señalado que imponer una sentencia por debajo de la máxima "no es ningún acto de compasión". "No cambia la realidad de que pegar con una vara es un acto grotesco de tortura medieval", ha criticado.

Así, ha señalado que se acaba el tiempo para que 'Jokowi' demuestre que "su apoyo a la igualdad de derechos" no es "retórica vacía". "Tiene que empezar protegiendo a estos dos jóvenes de la tortura", ha indicado.

La ley, que se introdujo en 2014 en la provincia y se aplicará por primera vez el 23 de mayo si la condena se cumple, es la única que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo.