HRW denuncia la perpetuación de los abusos en algunas escuelas coránicas en Senegal

Los profesores de algunas escuelas coránicas imponen cuotas que los niños deben mendigar y les castigan duramente si no las cumplen

Al menos 16 menores murieron por palizas, incendios o no recibir tratamiento médico entre 2017 y 2018

"No me gustaba la 'daara' porque nos golpeaban todo el tiempo, si no memorizábamos los versos del Corán o si no traíamos el dinero". Lo cuenta un antiguo 'talibé' de 9 años que huyó de la escuela coránica en la que vivía en Dakar para escapar de los abusos constantes. "En la 'daara' te golpean hasta que piensas que vas a morir".

Su caso no es único. Según Human Rights Watch (HRW) y la Plataforma para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (PPDH), los abusos graves, la explotación y el abandono de estos niños en muchas escuelas coránicas de Senegal "siguen siendo alarmantes".

Según un informe publicado por ambas organizaciones, entre 2017 y 2018 se produjo la muerte de al menos 16 niños 'talibés' por palizas, abandono o porque algunos profesores les pusieron en peligro en las 'daaras', escuelas coránicas a las que muchas familias envían a sus hijos para que reciban educación islámica gratuita.

Asimismo, el informe "'Hay un sufrimiento enorme': Graves abusos contra niños 'talibés' en Senegal" documenta abusos contra 'talibés' en ocho de las catorce regiones del país, incluidos 61 casos de palizas o abusos físicos, 15 casos de violación o abuso sexual o intento de ello, 14 casos de niños encarcelados, atados o encadenados, y mendicidad forzada de los menores, además de abandono.

Aunque muchos profesores de estas escuelas, a los que se conoce como 'marabouts', no obligan a sus alumnos a mendigar en las calles de las grandes ciudades, otros sí lo hacen. Así, HRW estima que más de 100.000 niños 'talibés' son forzados a mendigar a diario dinero, comida o azúcar e incluso en algunos casos se fijan cuotas que si no se cumplen son castigadas con palizas.

De los 88 'talibés' entrevistados por las dos ONG para su informe, algunos de tan solo 5 años, 63 dijeron que sus profesores les obligaban a mendigar una cuota diaria que iba desde los 100 a los 1.250 francos CFA (entre 15 céntimos y 1,9 euros) y las organizaciones pudieron constatar cicatrices o heridas en algunos de ellos. "Si no lo llevábamos, el 'marabout' nos fustigaba con un cable. Una vez me hirió en el estómago", ha contado un menor de unos 12 años que huyó de una de estas escuelas.

En cuanto a las 16 muertes documentadas, los niños tenían entre 5 y 15 años. Tres de ellos fallecieron tras graves palizas, cuatro en el incendio de dos 'daaras', cinco en accidentes de tráfico mientras mendigaban o evitaban regresar a su escuela, y cuatro por enfermedades no tratadas.

Por otra parte, algunos menores han contado que han sido atados, encadenados o encarcelados en espacios parecidos a celdas en 'daraas', en ocasiones durante semanas o meses, como castigo. "Si intentábamos escapar, el 'marabout' nos encadenaba ambas piernas para que no pudiéramos movernos", ha relatado un antiguo 'talibé' de 13 años que escapó en una 'daara' en la región de Diourbel.

VIOLACIONES Y ABUSOS SEXUALES

Trabajadores sociales y funcionarios con los que han hablado las ONG han contado haberse encontrado con niños que habían escapado con las cadenas aún en los pies. Asimismo, se han documentado casos de abuso sexual y violación, tanto a niños como a niñas 'talibé' por parte de profesores o asistentes --en general 'talibés' de mayor edad--.

Asimismo, muchos de los niños observados en las calles y en las 22 'daaras' visitadas tenían infecciones visibles o enfermedades pero no habían recibido tratamiento médico. En trece de los centros visitados, se daba poca o ninguna comida a los menores, muchas instalaciones eran inadecuadas sin letrinas, jabón o mosquiteras, entre otras cosas. Las deficientes instalaciones también provocan un mayor riesgo de incendio.

Así las cosas, HRW y PPDH han reclamado el presidente de Senegal, Macky Sall, que fue reelegido el pasado febrero, que use su segundo mandato para adoptar medidas concretas y a gran escala que protejan a estos niños que viven en las escuelas coránicas no reguladas del país.

"Los 'talibés' llenan las calles, sufren abusos horribles y mueren por los abusos y el abandono", ha denunciado la directora asociada para África de HRW, Corinne Dufka. "Las autoridades senegalesas dicen que están comprometidas con proteger a los niños y acabar en la mendicidad infantil forzosa, así que ¿por qué hay tantas 'daaras' abusivas, explotadoras o peligrosas aún en funcionamiento?", ha planteado.

Según las dos ONG, los abusos constatados en el informe han continuado en 2019. Así, en febrero, un 'talibé' de 8 años sufrió una agresión sexual por parte de un adolescente durante la noche en la estación de autobús de Saint Louis ya que no había regresado a la 'daara' ya que no había cubierto su cuota de limosnas ese día y temía ser golpeado. Además, en abril, un 'marabout' fue detenido tras la muerte de un estudiante, presuntamente por una paliza.

"Con su nuevo mandato, el presidente Sall tiene la oportunidad de tener un impacto definitivo en las vidas de miles de niños protegiendo a los 'talibés' de la explotación y acabando con los abusos en algunas así llamadas 'daaras'", ha subrayado Mamadou Wane, presidente de PPDH. "Se debe poner fin al enorme sufrimiento de los niños en estas 'pseudodaaras'", ha reclamado.