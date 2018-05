HRW emplaza a la FIFA a exigir a Rusia que derogue la "ley antigay" antes del Mundial de fútbol

La directora de Comunicación de Human Rights Watch (HRW), Emma Daly, ha emplazado a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) a exigir al Gobierno ruso la "derogación" de la "ley antigay" antes de que comience el próximo mundial de fútbol por considerar que dicha norma va en contra de los principios que defiende el organismo.

"Creemos que la FIFA debe pedir la derogación de esta ley porque va directamente en contra de los supuestos principios de la FIFA. Siempre pedimos a los líderes políticos que utilicen su influencia con sus colegas para pedir reformas. Para nosotros, la ley antigay es claramente discriminatoria, va en contra de la legislación internacional y es algo totalmente equivocado", ha afirmado Daly.

La directora de Comunicación de HRW ha dejado claro, en una entrevista concedida a Europa Press, que los líderes europeos deberían pedir al presidente ruso, Vladimir Putin, que "cambie de política" en relación a Siria y permita que se investiguen los supuestos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas del régimen que preside Bashar al Assad.

"La pregunta para todos los líderes europeos es ¿de verdad les parece apropiado ir a la ceremonia de inauguración del mundial, estar ahí en la fiesta de Vladimir Putin mientras eso está pasando en Siria?", ha asegurado, tras acusar a Rusia de estar protegiendo al régimen sirio y de haber "vetado" una "docena de resoluciones" de la ONU para que no se investigue la actuación de las fuerzas bajo mando de Al Assad, incluidos los supuestos ataque químicos.

"Pensamos que los políticos europeos deben pedir a Putin que cambie de política, que dé algunos pasos en concreto para mejorar la situación, por lo menos que permita una investigación amplia sobre los ataques químicos. Por ejemplo, permitir que la ONU pueda dar pasos hacia la justicia, dejar de dar tanta cobertura a los supuestos crímenes de guerra de las fuerzas de Al Assad. No parece muy apropiado estar ahí festejando en el salón de Putin mientras el pueblo sirio sufre tanto", ha explicado.

En este sentido, Daly ha asegurado que tras la "caída" de Alepo y de Ghuta Oriental en manos de las fuerzas gubernamentales sirias, Rusia debería ser presionada para "la campaña de Idlib" se realice "con más atención a las leyes de guerra, intentando proteger a los civiles en vez de atacarles".

LA UE DEBERÍA PRESIONAR A PUTIN PARA QUE CAMBIE LAS COSAS

La directora de Comunicación de HRW ha afirmado que, además de la ley contra la propaganda de la homosexualidad, en Rusia existen "muchas leyes" que siguen esa misma línea de restricción de las libertades, por lo que ha emplazado a la Unión Europea a que utilice "su peso político para intentar convencer a Putin para que cambie las cosas" y ponga en marcha "unas reformas reales".

Ante la celebración del mundial de fútbol, que comenzará el 14 de junio, el mismo día que se cumplen cinco años de la aprobación de la ley contra los homosexuales, HRW ha elaborado un informe en el que pone de manifiesto los abusos que han sufrido los trabajadores en las labores de construcción de instalaciones deportivas.

Daly ha dicho que en las obras de construcción de los estadios en Rusia han muerto al menos 21 obreros, según las estimaciones de la Asociación Internacional de Trabajadores de la Madera y la Construcción, y ha denunciado las dificultades que ha afrontado su ONG para poder hablar con obreros y trabajadores del sector ante el temor a represalias por parte de las empresas constructoras.

LA SITUACIÓN NO HA MEJORADO DESDE LOS JUEGOS DE SOCHI

Preguntada sobre si cree que han mejorado las condiciones laborales entre los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014 y el Mundial de Fútbol que comienza en junio, Daly ha afirmado que no cree que la situación haya mejorado y que los problemas "siguen". "Hemos visto los mismos problemas otra vez", ha asegurado.

Entre las irregularidades existentes en la construcción de estadios, la responsable de HRW ha mencionado los casos de trabajadores sin contrato, el empleo de trabajadores migrantes en condiciones pésimas y sin posibilidad de reclamar sus derechos, el uso de trabajadores norcoreanos en el estadio de San Petersburgo y las represalias contra los trabajadores que protestan cuando sufren el impago de sus nóminas o por las condiciones que afrontan.

Daly ha destacado la importancia de que la FIFA tenga "políticas de Derechos Humanos" pero ha subrayado que "las palabras no son suficientes" y el organismo deportivo debe "investigar" y realizar "inspecciones" en las obras para garantizar el cumplimiento de los derechos de los obreros. En su opinión, la FIFA debe cumplir su "responsabilidad" para impedir los abusos y "no formar parte de ellos". "Tiene que pasar de las palabras a los hechos", ha añadido.

CRITICA QUE CHECHENIA SEA SEDE DEL EQUIPO DE EGIPTO

La directora de Comunicación de HRW también ha criticado el hecho de que la FIFA haya elegido a Chechenia como el lugar en el que entrenará la selección de fútbol de Egipto. Ha asegurado que esa decisión es "inexplicable" teniendo en cuenta que el líder checheno, Ramzan Kadirov, está acusado de cometer abusos contra los Derechos Humanos y de una campaña de persecución y represión contra los homosexuales, y se ha preguntado si lo que se buscan es "limpiar la reputación" de Kadirov.

En este contexto, Dally ha emplazado a las autoridades de Rusia a liberar al líder de la organización no gubernamental Memorial en Chechenia, Oyub Titiev, antes de que comience el mundial, al tiempo que ha defendido su inocencia y ha dicho que el cargo por posesión de marihuana por el que permanece detenido desde enero es completamente "falso".

Además, ha contado que HRW le ha pedido expresamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que solicite al presidente ruso la liberación del líder de Memorial en Chechenia antes del Mundial, aunque desconoce si ha llegado a trasladar esa petición al mandatario ruso.

La responsable de HRW ha criticado al Gobierno ruso por mantener en vigor la ley contra la propaganda de la homosexualidad y ha asegurado que, desde su entrada en vigor, han aumentado los casos de contagio de VIH porque no se permite la difusión de información sobre relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. "Está creciendo la epidemia de VIH por parte de hombres que tienen sexo con hombres y que no se identifican como homosexuales", ha relatado.

También ha criticado que Rusia no tenga una legislación específica contra la violencia de género y la aprobación de una ley que, según ha explicado, "despenaliza" las agresiones del hombre a la mujer en el matrimonio si la mujer no requiere atención hospitalaria. "Si pegas a tu mujer pero no la mandas al hospital ya no es delito", ha denunciado.

Daly ha subrayado que la celebración del mundial debería servir de impulso para que Rusia acometa reformas en todos estos campos para mejorar la defensa y la protección de los Derechos Humanos y poner fin a las restricciones a libertades como la de prensa y la de expresión. "Queremos que cambie todo esto", ha concluido.