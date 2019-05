HRW denuncia la "devolución en caliente" de 16 sirios en Líbano

Según ha informado HRW, al menos cinco de los 16 sirios se habían registrado en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al menos 13 expresaron sus temores de ser torturados o devueltos a su país.

"Las autoridades libanesas no deben deportar a nadie a Siria sin antes darles una oportunidad justa para defender su caso de protección y asegurarse de que no se enfrentan a un riesgo real de persecución, tortura y otro daño grave", ha afirmado la subdirectora de HRW para Oriente Próximo, Lama Fakih.

"A pesar de la retórica que pide que los sirios regresen a sus hogares y obliga a los 'voluntarios' a volver, sigue habiendo un riesgo significativo de daño para los refugiados que sí regresan a Siria", ha aseverado.

HRW ha recalcado que las autoridades libanesas han expresado anteriormente su compromiso de no devolver a ningún sirio a su país de origen, pero cada vez más funcionarios de Líbano piden a los sirios que vuelvan.

Una de las personas deportadas entrevistadas por HRW e identificada como Jaled ha asegurado que estuvo viviendo en Líbano seis años, pero abandonó el país el 21 de abril para viajar a Turquía y luego buscar asilo en Chipre.

Al salir del aeropuerto de Beirut asegura que las autoridades le prohibieron volver a entrar al país de forma permanente por no pagar una multa de 1.200.000 liras (alrededor de 700 euros) por no renovar su residencia legal.

"Mis mayores temores al regresar a Siria son que me recluten y tenga que luchar o que me detengan porque el régimen me tiene en una lista de personas buscadas o por un caso de identidad equivocada", ha afirmado Jaled a HRW. "Si no tuviera miedo a ser detenido, no habría dejado Siria en primer lugar", ha añadido.

HRW ha indicado que Líbano debe ofrecer a cualquier persona en riesgo de ser deportada a Siria la oportunidad de obtener una representación legal y reunirse con un representante de ACNUR.

"Las autoridades libanesas deben cumplir con sus obligaciones legales", ha recalcado Ghida Frangieh, abogada de Agenda Legal y Derechos de las Fronteras. "Otros estados también deben respetar el principio de responsabilidad compartida e intensificar sus programas de reasentamiento, dado que el Líbano sigue siendo el país que alberga al mayor número de refugiados per cápita", ha aseverado.