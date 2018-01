HRW denuncia que la Policía griega encierra o envía a centros de inmigrantes a solicitantes de asilo menores

"Nuestras investigaciones, compartidas con el Ministerio de Migración griego, han descubierto que estos niños detenidos viven en condiciones antihigiénicas, junto a adultos con los que en la mayor parte de las ocasiones no tienen ninguna relación, y pueden ser víctimas de abusos y de malos tratos por parte de la Policía", ha destacado la ONG.

Según HRW, estas detenciones pueden tener todo un abanico de impactos en estos menores, de depresión hasta desorden de estrés postraumático pasando por ansiedad, pérdida de memoria y perjuicio a su desarrollo. "Para empeorar las cosas, los menores detenidos en Grecia, que pueden haber sufrido experiencias horribles al escapar de zonas de guerra, muchas veces no reciben tratamiento médico, psicológico o ayuda legal. El número de los que saben por qué han sido detenidos o cuánto tiempo permanecerán entre rejas es todavía menor", ha denunciado la organización.

Human Rights Watch ha reconocido que si bien la crisis de refugiados supone un reto para Grecia por su falta de espacio en instalaciones adecuadas para atender a los solicitantes de asilo y por la negativa por parte de otros países de la Unión Europea para encargarse de su parte correspondiente de dichos migrantes, encerrar a niños no es una respuesta aceptable.

"Para cumplir con sus obligaciones con respecto a estos menores vulnerables, Grecia debería encontrar espacio en instalaciones en funcionamiento para los niños bajo custodia policial. También debería trabajar en aumentar su capacidad de asilo, en encontrar alternativas a la detención y en establecer un sistema de adopción integral y funcional, lo que también beneficiaría a los niños griegos", ha recomendado.

HRW ha finalizado haciendo un llamamiento a Europa: "Otros miembros de la Unión Europea necesitan acelerar la reunificación familiar para niños con familiares en otros países de la Unión Europea y deberían ofrecerse a reubicar a menores solicitantes de asilo, incluso aunque no tengan lazos familiares". "Los menores no acompañados en Grecia no deberían pasarse otro día encerrados en sucias celdas policiales", ha reclamado la ONG.