HRW pide a países de Europa que investiguen su presunta complicidad en programa de torturas de la CIA

"El fallo del TEDH resalta que funcionarios europeos no han hecho frente a su papel por facilitar el programa ilegal de torturas y entregas de la CIA", ha dicho el director de HRW sobre terrorismo y lucha antiterrorista, Nadim Houry.

"La falta de rendición de cuentas, reflejada en Estados Unidos en el nombramiento de una persona involucrada en el programa como directora de la CIA, deja abierta la puerta a una vuelta a estas prácticas ilegales", ha sostenido, en referencia a Gina Haspel.

Así, ha recalcado que "con el estancamiento de los esfuerzos por la rendición de cuentas en Estados Unidos, es más importante que nunca dar un nuevo impulso a la rendición de cuentas en este lado del Atlántico".

"Ignorar los abusos del pasado o procrastinar su investigación judicial supone un riesgo para que se convierten en una realidad en el presente", ha remachado Houry.

HRW ha recordado que existen indicaciones creíbles de que países como España, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia y Reino Unido estuvieron implicados de distintas formas en este programa de la CIA.

El TEDH ha concluido que Lituania y Rumanía incurrieron en múltiples violaciones de los Derechos Humanos al colaborar con el programa de entregas a la CIA. El fallo de la corte llega en respuesta a dos denuncias presentadas en Lituania y en Rumanía por Zain al Abidin Muhamad Husain, conocido como Abú Zubaidá, y por Abdelrahim Hussein Muhammad al Nashiri, dos detenidos que fueron entregados por las autoridades de esos países a la CIA.

El TEDH ha dictaminado que Lituania tendrá que pagar 100.000 euros en concepto de daños no pecuniarios y otros 30.000 euros por las costas del proceso al denunciante, Zayn al Abidin Muhamad Husain, un apátrida palestino también conocido como Abú Zubaidá.

En el otro caso, el tribunal ha decidido que Rumanía tendrá que pagar 100.000 euros por daños no pecuniarios a Al Nashiri. El denunciante no ha reclamado el pago de las costas del proceso, por lo que Rumanía no deberá afrontar esas cantidades.

En el caso de Zubaidá, el denunciante acusó a Lituania de haber permitido a la CIA trasladarle a un territorio bajo su dominio en el marco del programa de entregas secretas y de someterle a malos tratos y detención arbitraria en un emplazamiento secreto. Además, se quejó de que Lituania no investigó la denuncia que él realizo sobre su caso.