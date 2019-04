HRW y Amnistía Internacional instan a la junta sudanesa a entregar a Al Bashir al TPI

El TPI ha imputado a Al Bashir por crímenes de guerra y contra la Humanidad y sobre él pesan dos órdenes de arresto, la primera de ellas dictada en 2009. Coincidiendo con el final de sus casi tres décadas de mandato, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han pedido que se depuren finalmente responsabilidades.

La junta militar, que esta semana ha trasladado a Al Bashir a la prisión de Kobar, en Jartum, aseguró inicialmente que no entregaría al expresidente al TPI y, en cambio, se mostró partidaria de que, llegado el caso, fuese juzgado en territorio sudanés. No obstante, ha apuntado que la decisión final corresponderá al gobierno civil aún por concretar.

Para la directora adjunta para África de HRW, Jehanne Henry, "la noticia de la detención de Al Bashir añade un nuevo giro a los acontecimientos en curso y refuerza los llamamientos de los manifestantes en favor de la justicia y la rendición de cuentas".

En este sentido, ha pedido a todos los Estados parte del TPI que hagan todo lo posible para que Al Bashir y otros antiguos altos cargos queden bajo custodia de la corte internacional y se examinen "décadas de represión y abuso". Además de la orden de arresto contra el expresidente, también están prófugos otros cuatro sospechosos.

La directora de Amnistía Internacional para la zona este de África, Joan Nyanyuki, también ha reclamado la entrega "inmediata" de Al Bashir al TPI, toda vez que "su caso no debería ser juzgado de forma apresurada por el sistema legal de Sudán, con evidentes deficiencias".

"Un juicio ante el TPI es vital no solo para las víctimas de los crímenes atroces que llevaron a su imputación, sino que constituiría un primer paso para garantizar la justicia y la rendición de cuentas", ha añadido Nyanyuki, que no obstante también ha pedido protección para que Al Bashir no sea víctimas de torturas o malos tratos en Sudán.