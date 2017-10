Guatemala tramita un nuevo visado para el jefe de la CICIG después de revocarle el permiso de residencia

A pesar de que la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores ha revocado el visado de Velásquez por un error en el proceso en la solicitud de la renovación del documento, el jefe de la CICIG no tendrá que abandonar el país, según ha informado el diario local 'Prensa Libre'.

La subdirectora de Privilegios e Inmunidades Myrian Pinto ha señalado que "la solicitud del visado no fue realizada por la persona competente", lo que supone que el error debe ser enmendado sin que el nuevo trámite suponga la salida del país de Velásquez.

"El visado había sido renovado por casi once meses el 4 de octubre y ayer se me comunicó que había sido revocada porque no se había solicitado adecuadamente o porque no se habían utilizado los canales correspondientes, que son los mismos que he utilizado en anteriores ocasiones", ha manifestado.

Velásquez, que solicitó en agosto que se retirara la inmunidad del presidente del país, Jimmy Morales, para poder abrir una investigación contra él, ha afirmado que "la solicitud se ha realizado de nuevo el día de hoy" y ha expresado que espera "que no haya ninguna dificultad".

El excanciller guatemalteco Eduardo Stein ha aseverado por su parte que la validación del visado se debe enmendar sin necesidad de que se revoque el documento. Asimismo, ha asegurado que es obligación del Estado darle todas las facilidades al comisionado puesto que se encuentra recogido dentro del convenio de Naciones Unidas para la creación de la CICIG.

A finales de agosto, Morales declaró a Velásquez persona 'non grata' y le acusó de extralimitarse en sus competencias. Velásquez, que dirige la CICG desde el año 2013, lideró junto a la Fiscalía las pesquisas contra el expresidente Otto Pérez Molina.

En enero, la comisión también colaboró en la imputación de un hermano y un hijo del actual mandatario por un supuesto fraude al registro de la propiedad.