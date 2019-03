La mujer de Guaidó alerta en una reunión con Trump sobre "posibles atentados" contra su marido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este miércoles en la Casa Blanca de forma inesperada con Fabiana Rosales, la mujer del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, que ha aprovechado para alertar sobre "posibles" atentados contra su marido tras un incidente ocurrido el martes.

Rosales se encuentra inmersa en una gira regional que ya la ha llevado a Chile y Perú para escenificar el apoyo de los países americanos a Guaidó. Este miércoles tenía previsto reunirse en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pero finalmente ha podido ver a Trump.

La 'primera dama' venezolana, que ha estado acompañada por el 'embajador' de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se ha visto primero con Pence, tras lo cual el encuentro se ha abierto a Trump, a su hija Ivanka y al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

"Es un gran honor tener aquí a la primera dama de Venezuela, que ha pasado por mucho, por cosas por las que la gente no quiere pasar y no tendría que pasar", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Rosales ha aprovechado la recepción para denunciar que Guaidó fue atacado el martes, cuando fue hostigado por 'chavistas' a su salida de la Asamblea Nacional junto a varios diputados. "Hoy temo por la vida de mi marido", ha declarado.

La joven de 26 años ha contado además que un primo de la madre de Guaidó ha sido detenido por supuestos "actos de terrorismo" y que el hermano del líder opositor, Gustavo, también ha sido acusado, recordando que el jefe de Despacho y "amigo personal" del mandatario interino, Roberto Marrero, lleva arrestado desde el 21 de marzo.

Para Rosales, se trata de "un ataque directo" contra Guaidó. "Es un golpe al círculo más cercano del presidente pretendiendo desestabilizar en su lucha", ha indicado. Así las cosas, ha alertado "al mundo de los posibles atentados" contra el opositor venezolano. "La ola de represión ha tomado niveles de agresión", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha reiterado que eso "nada lo va a detener". "Esto solo nos da impulso para salir adelante, para no descansar, porque nuestro objetivo es salvar vidas, es recuperar la libertad", ha declarado. "Yo sé que de esta terrible dictadura vamos a salir muy pronto", ha augurado.

Además, ha subrayado que Venezuela no está sola, porque cuenta con el respaldo de Estados Unidos, "la comunidad internacional que respalda la lucha democrática y el mundo entero que nos ve y nos escucha". "La vida va a triunfar (...) y sabemos que ustedes van a ser parte de ese proceso", ha afirmado.

CON VENEZUELA, "AL 100%"

Trump, por su parte, ha coincidido en que la vida de Guaidó, al que ha definido como "un gran hombre que está trabajando muy duro", "está en peligro". "Habéis sufrido tremendamente", le ha dicho a Rosales.

El presidente estadounidense ha considerado que la situación de Venezuela "es una tragedia" porque "ha pasado de ser uno de los países más ricos del mundo a uno de los más pobres". No obstante, ha confiado en que "el potencial que tiene se va a poder concretar en una democracia".

"Estamos con Venezuela y estamos con tu marido y con la gente que representa, que es una gran mayoría del país (...) Estamos con vosotros al cien por ciento", ha enfatizado.

AVIONES RUSOS

Tanto Pence como Trump han criticado a Rusia por la llegada durante el pasado fin de semana a Venezuela de dos aviones de la Fuerza Aérea rusa con tropas. "Rusia tiene que irse", ha zanjado el magnate neoyorquino".

Interrogado sobre cómo va a conseguir que Rusia retire sus equipos y efectivos militares de la nación caribeña, Trump ha contestado: "Ya lo veremos. Todas las opciones siguen abiertas.

Ante la insistencia de la prensa, Trump ha indicado que Estados Unidos "ya está presionando mucho a Venezuela". "No tienen dinero, no tienen nada", ha dicho sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. "Con otra presión que no sea militar, no se puede tener más presión de la que ya tienen", ha añadido.

Ya en clave interna, ha cargado contra los anteriores gobiernos estadounidenses porque "no hicieron nada respecto a Venezuela". "Permitieron que esto pasara", les ha reprochado.

En general, les ha acusado de dejarle en herencia "un desastre" tanto en Venezuela como en Oriente Próximo y Corea del Norte. "Estas cosas nunca debieron llegar a este punto, pero las estoy arreglando", ha apostillado.