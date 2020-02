El 'embajador' de Guaidó dice que no hay contradicción en considerarle presidente encargado y líder de la oposición

El 'embajador' de Juan Guaidó en Madrid, Antonio Ecarri, ha afirmado este viernes que "no hay ninguna contradicción" en considerar a éste "presidente encargado" de Venezuela y a la vez líder de la oposición, tal como dijo este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.



Ecarri fue nombrado por Juan Guaidó como su embajador en España en febrero de 2019 y el Gobierno español le dio el estatus simbólico de "enviado personal" del reconocido como presidente encargado, pero mantuvo las credenciales del embajador enviado por el Gobierno de Nicolás Maduro para no romper las relaciones diplomáticas.



"Es el presidente encargado, constitucionalmente, por la Asamblea Nacional y líder de la oposición al régimen usurpador. No hay ninguna contradicción", ha dicho Ecarri en un mensaje en su cuenta de Twitter.