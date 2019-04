Grupos humanitarios denuncian el bloqueo de Birmania a la entrada de ayuda en Rajine

"Este conflicto está causando bajas civiles, desplazando comunidades y empeorando la ya de por sí precaria situación humanitaria en el centro y en el norte del estado de Rajine", denuncia el comunicado firmado por dieciséis ONG entre las que se encuentran Oxfam, Save the Children y Acción contra el Hambre.

El conflicto entre el Gobierno de Birmania y la milicia separatista Ejército de Arakán, que aspira a lograr la autonomía de la población budista del estado de Rajine, ha dejado 24 civiles muertos y 20.000 desplazados, según los datos de la Red de Derechos Humanos de Birmania.

Las ONG han denunciado que desde el 10 de enero de este año, el Gobierno de Birmania ha impuesto restricciones al acceso de agencias humanitarias en cinco municipios (Kyauktaw, Ponnagyun, Buthidaung, Maungdaw y Rathedaung), a los que más tarde se añadió Mrauk U.

"Al menos 95.000 personas que viven en estas áreas afectadas por el conflicto no tienen acceso a los servicios más básicos. La sanidad, la educación y el acceso a agua potable están amenazados", han insistido.

El comunicado reconoce que ha habido "algún alivio" que afecta a las nuevas poblaciones afectadas por el conflicto que les ha permitido llevar a cabo su labor, aunque "sigue habiendo lagunas". El Gobierno, por su parte, achaca el bloqueo a la falta de seguridad para los trabajadores humanitarios extranjeros.

"Hay que garantizar rápidamente el acceso de organizaciones locales e internacionales a las poblaciones afectadas para poder evaluar de manera independiente las necesidades y poder ofrecer asistencia y protección a todas las comunidades en concordancia con los principios humanitarios", han recalcado.

Las dieciséis organizaciones firmantes son: ACTED, Acción contra el Hambre, CARE, Consortium of Dutch NGOs, Danish Refugee Council, Lutheran, World Federation, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Peace, Winds Japan, People in Need, Plan International, Relief International, Save the Children, Solidarites International y World Vision.