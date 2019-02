Grupo de contacto enviará misión a Caracas para crear garantías para un proceso electoral y permitir ayuda

Así ha quedado reflejado el primer resultado concreto del grupo, que se ha reunido por primera vez este jueves en Montevideo, en una declaración final, de la que sin embargo se ha desmarcado Bolivia, que ha rechazado suscribirla.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha admitido que las discusiones han sido "difíciles" pero "muy constructivas y francas" y han producido "un resultado concreto".

Aunque Bolivia no ha querido suscribir la declaración conjunta porque "no podían asociarse plenamente con todos los párrafos del texto", ha actuado "de forma responsable" al "no bloquear" la declaración, ha defendido la jefa de la diplomacia europea, que ha asegurado que Bolivia seguirá formando parte del grupo de contacto internacional.

El ministro de Exteriores uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, cuyo país ha ejercido de anfitrión de la reunión inaugural del grupo de contacto, ha aclarado que no están poniendo "ninguna fecha" ni "condiciones" para la celebración de nuevas elecciones presidenciales y ha insistido en que compete a los venezolanos decidir si "hay que celebrar elecciones" o no.