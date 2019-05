El Gobierno palestino describe el plan de paz unilateral de EEUU como una "consagración" del sufrimiento

"El 'acuerdo del siglo' que prepara Estados Unidos no es ni más ni menos que la consagración de un siglo de sufrimiento palestino: ni independencia, ni soberanía, ni libertad, ni justicia", ha lamentado el ministro en un discurso ante el grupo de expertos internacionales Chatham House, en Londres.

"Y si Estados Unidos se cree que este plan no va a tener efecto alguno sobre la región, los locos son ellos, no nosotros", ha avisado Al Malki, en referencia a un acuerdo en el que los pocos detalles que han trascendido --Israel se quedaría con la práctica totalidad del territorio de la Cisjordania ocupada, según extractos publicados a principios de este mes por el diario 'Al Hayat'-- han sido inmediatamente repudiados por la parte palestina.

"Nuestra gente no ha luchado durante tanto tiempo y ha resistido tanto para acabar cambiando el tamaño de sus cadenas. Quieren libertad, no libertad condicional; y quieren soberanía, no autonomía. Quieren paz y convivencia, no dominación y subyugación", ha declarado el ministro, en un discurso recogido por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Al Malki prosiguió con su ataque verbal contra el Gobierno de Estados Unidos, que "no ha mostrado nada más que menosprecio por los derechos de los palestinos y las vidas de los palestinos, por el derecho internacional, por el sentido común y la decencia".

Una vez más, el ministro, que esta semana envió al Tribunal Penal Internacional (TPI) una acusación contra Estados Unidos por su decisión de trasladar su Embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén, reiteró la disposición de los líderes palestinos a negociar un acuerdo de paz, basado en los términos de referencia reconocidos por la comunidad internacional, esto es, a partir de las fronteras previas a 1967, bajo supervisión y dentro de un plazo determinado y vinculante.