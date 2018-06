El Gobierno refuerza su equipo negociador en el diálogo de paz con el ELN

De acuerdo con la prensa colombiana, la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín; el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; el consejero presidencial José Noe Ríos; y el senador Roy Barreras han viajado este miércoles a La Habana, sede del diálogo, para sumarse a la mesa de negociaciones.

El objetivo es dar un impulso definitivo para que antes de que concluya el actual ciclo, el viernes, se logre el alto el fuego a dos bandas, así como diseñar el proceso de participación social en el diálogo de paz y definir un acuerdo marco que permita al nuevo gobierno firmar la paz, según el equipo de Barreras, citado por 'El Espectador'.

"Hoy, con todo entusiasmo, daré otro paso en defensa de la paz", ha confirmado el propio Barreras en Twitter. "La causa de la paz no se abandona. Las víctimas no se olvidan. La violencia no es un destino inevitable. Las familias colombianas merecen y tendrán un futuro en paz. Entre todos sí podemos cambiar la historia", ha sostenido.

Las partes anunciaron el martes que el actual ciclo de conversaciones se prolongaba hasta el 15 de junio. El diálogo no se reanudará hasta después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el domingo, con motivo de la cual el ELN ha declarado una tregua unilateral.

El jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell, confió el martes desde La Habana en alcanzar "unos acuerdos razonables que permitan el desarrollo de la agenda (...) y un cese al fuego bilateral, temporal y nacional (...) que permita salvar vidas" y dejar el proceso de paz "posicionado" de modo que el próximo Gobierno pueda darle continuidad.

El Gobierno y el ELN negocian la paz desde el 8 de febrero de 2017 pero hasta ahora no han logrado grandes avances. El mayor progreso fue una tregua bilateral que estuvo vigente entre octubre y enero y a la que siguió una nueva ola de atentados que obligó a suspender dos veces el diálogo.

La Casa de Nariño pretende que el ELN asuma como propios algunas partes del acuerdo de paz alcanzado en 2016 con las FARC, otrora la primera guerrilla de Colombia. Sin embargo, el grupo armado insiste en imprimir su carácter al futuro acuerdo de paz.