El Gobierno de Perú recurre ante el Constitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados

El texto legal fue aprobado el lunes por el Congreso peruano --de mayoría opositora-- y ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Gobierno, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

El ministro de Justicia, Salvador Heresi, ha aseverado durante una rueda de prensa que la ley vulnera el derecho de los peruanos a estar informados de las tareas que realiza el Estado y también el derecho del Gobierno a difundir sus políticas o logros a la ciudadanía.

"Se rompe con el principio de la libre competencia que está también garantizada en el régimen económico de nuestra Constitución Política del Estado dentro del marco de una economía de libre mercado", ha afirmado Heresi tras presentar el recurso.

La ley permite la publicidad estatal sólo en medios del Estado y prohíbe hacerlo en medios privados excepto en casos de desastres naturales o campañas de educación electoral. La oposición ha justificado la aprobación de la norma alegando que la publicidad estatal es utilizada por las entidades públicas para buscar apoyo político de los medios de comunicación privados y realizar propaganda en lugar de informar de las acciones del Gobierno.

La aprobación de la ley ocurre en momentos en que medios locales han informado de presuntos actos irregulares en la gestión del Congreso, que mantuvo un fuerte enfrentamiento con el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski antes de que dimitiera en marzo en el marco de un escándalo de corrupción.

"No podemos aceptar que quienes no creen en las críticas (...) que hacen los medios de comunicación utilicen las argucias de una ley a todas luces con una intencionalidad política, supuestamente como elemento regulador de la publicidad, cuando aquí no está regulando nada, se está prohibiendo", ha expresado Heresi.