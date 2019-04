El Gobierno cree que 'El Paisa', ex guerrillero de las FARC buscado por la JEP, seguiría en Colombia

Botero ha explicado en declaraciones a Caracol Radio que, aunque no se descarta que 'El Paisa' haya cruzado la frontera hacia Venezuela, la hipótesis principal es que permanecen en Colombia.

El titular de Defensa ha recordado que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 825.000 euros) por cualquier información que conduzca a la captura de 'El Paisa'.

'El Paisa' y el antiguo 'número dos' de las FARC, Iván Márquez, están desaparecidos desde el pasado verano. En estos meses solo se han pronunciado en contadas ocasiones a través de cartas en las que han acusado al Estado de traicionar el acuerdo de paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un "incidente de verificación" alertada por la noticia de que 31 ex guerrilleros, incluido 'El Paisa', están fuera de Colombia. El acuerdo de paz no obliga a permanecer en territorio nacional, pero sí a hacer los trabajos a los que se han comprometido con las comunidades afectadas por la guerra.

'El Paisa' fue el único de esos 31 ex guerrilleros que no se presentó ante la JEP --la justicia transicional creada por los textos de La Habana-- para confirmar su adhesión al acuerdo de paz, lo que puso en marcha la maquinaria para comprobar que no ha retomado las armas.

Ante sus reiterados incumplimientos, la JEP le ha retirado el beneficio de la libertad condicional, si bien no ha confirmado que haya vuelto a la lucha armada. En consecuencia, el presidente colombiano, Iván Duque, ha ordenado su captura. 'El Paisa' se enfrenta a entre cinco y ocho años de cárcel.