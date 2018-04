El Gobierno sirio ofrece a la OPAQ trasladar a 22 testigos de Duma a Damasco para ser entrevistados

"Las autoridades sirias han ofrecido al equipo entrevistar a 22 testigos que podrían ser trasladados a Damasco", ha informado el director general de la OPAQ, Ahmet Uzumcu, en un comunicado oficial.

Los inspectores de la OPAQ se encuentran en Damasco desde el sábado a petición de las autoridades sirias para investigar el incidente, pero no han podido trasladarse hasta Duma por la negativa de responsables sirios y rusos, que consideran que no se dan las condiciones de seguridad en particular tras el ataque con misiles del sábado de Estados Unidos en coordinación con Francia y Reino Unido.

"Los responsables sirios y rusos que participaron en las reuniones de preparación de Damasco han informado al Equipo de la Misión de Investigación que aún hay cuestiones de seguridad pendientes de resolver antes de que se puedan desplegar", ha apuntado Uzumcu.

"Espero que se hagan todas las gestiones necesarias a través del Departamento de Seguridad de la ONU para que el equipo pueda trabajar en Duma lo antes posible", ha añadido el responsable de la OPAQ, que ha pedido además a cualquier país que compartan cualquier información sobre el incidente de la que dispongan.

El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha negado este lunes que Moscú y Damasco estén impidiendo la entrada a Duma de los inspectores de la OPAQ. "Lo descarto de plano, es un nuevo infundio de los colegas británicos", ha asegurado Riabkov, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El viceministro ha defendido que lo que dificulta el acceso a Duma de la misión de la OPAQ son las consecuencias del ataque tripartido y ha atribuido el retraso a la falta del visto bueno por parte del departamento de seguridad de la Secretaría de Naciones Unidas.

"Lo que no deja resolver este asunto con mayor celeridad son las consecuencias de la acción militar ilegítima e ilegal que Reino Unido, junto con otros países, llevó a cabo en la madrugada del sábado", ha insistido Riabkov.