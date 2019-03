El Gobierno de Argelia se muestra dispuesto al diálogo con la oposición

En declaraciones a los medios estatales, Lamamra ha defendido la decisión adoptada por el presidente, Abdelaziz Buteflika, de aplazar las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril y no optar a un quinto mandato, y ha asegurado que el mandatario ha "escuchado" a los manifestantes.

El nuevo viceprimer ministro ha señalado que por el momento no hay contactos con la oposición pero ha asegurado que si "elementos de la oposición y de la sociedad quieren estar presentes en el Gobierno, serán bienvenidos".

Así, ha considerado que sería "deseable" que hubiera presencia opositora en el próximo ejecutivo y ha prometido que habrá "caras nuevas, mujeres y jóvenes" en el mismo. "No tenemos nada que esconder", ha recalcado, según informa el diario 'Tout sur l'Algerie'.

Por otra parte, ha indicado que habrá consultas previas antes de la puesta en marcha de la conferencia nacional propuesta por Buteflika, que ha dejado claro que no es una asamblea constituyente.

En el caso de la constituyente, ha subrayado, la componen "delegados elegidos con un mandato específico para elaborar una Constitución", mientras que en el caso de la conferencia nacional "los participantes no serán elegidos, sino que saldrá de consultas" para garantizar una representación "equitativa".

En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno desea ser un facilitador y no un organizador" de la conferencia nacional, por lo que se celebrarán debates públicos por todo el país.

Las declaraciones de Lamamra se producen mientras las protestas contra Buteflika continúan. Pese a la decisión del presidente, de 82 años, de no optar a un quinto mandato, los manifestantes, en particular los jóvenes, no han visto con buenos ojos su decisión de aplazar las elecciones ya que consideran que 'de facto' supone prolongar su estancia en el poder.

Buteflika, en el cargo desde 1999, apenas ha aparecido en público desde que en 2013 sufrió un infarto y la oposición considera que no está capacitado para gobernar. De hecho, el presidente regresó el domingo tras permanecer durante más de una semana ingresado en un hospital de Suiza.