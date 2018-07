Gloria Estefan recibe Medalla de Bellas Artes: "En Cuba lucen cambios por fuera, pero el pueblo sigue sufriendo"

Gloria Estefan ha acudido al acto de entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes, al que no pudo acudir el pasado mes de febrero por motivos personales, y ha recordado la actual situación de su país de origen, Cuba, donde "lucen cambios por fuera, pero el pueblo sigue sufriendo".

"No sé de qué cambios me está hablando. Ojalá se abra un poco más, especialmente en las redes sociales, porque la gente de Cuba lleva congelada en el tiempo mucho tiempo", ha señalado la cantante en una rueda de prensa tras el acto de entrega en el madrileño Teatro Real.

Durante el acto, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha resaltado "los puentes que ha construido" la artista entre Cuba, España y Estados Unidos, en especial "trascendiendo la barrera compleja" del país norteamericano. Estefan, quien ha reconocido ser "un 68% ibérica", en alusión a sus antepasados españoles, ha abordado también los cambios en Estados Unidos con Donald Trump como presidente.

"En Estados Unidos no solo el mundo latino está amenazado. He visto varias campañas presidenciales en Estados Unidos y sé que el último que llega al país es el que paga los platos rotos. Usan el miedo para controlar votos y eso no me asusta, porque ya lo he visto en anteriores ocasiones", ha lamentado la conocida como 'madre del pop latino'.

Sin embargo, para Estefan lo que sí "asusta" son las imágenes con niños en la frontera de Estados Unidos y México. "Es un momento difícil mundial y Estados Unidos es muy nervioso. Pero hay que transmitir fuerza y esperanza a nuestros hijos", ha defendido la autora de 'Cuba libre'.

"Los jóvenes se tienen que dar cuenta de que el cambio está en sus manos y creo además que la juventud en Estados Unidos va a decir mucho. Va a haber más de 4 millones que cumplen 18 años y es importante que sean conscientes de la importancia de ir a votar y formar parte del sistema político: en 2025 los hispanos serán una cuarta parte de la población", ha añadido.

Sobre sus proyectos futuros, ha desvelado que para enero de 2019 espera el lanzamiento de un nuevo disco --con canciones en español y en inglés-- que "explorará los ritmos brasileños". También ha asegurado que todavía no tiene fecha prevista para su regreso a España de gira, siendo su última actuación hace ya más de nueve años, con su tour por '90 millas'.

APOYO A LAS MUJERES CREADORAS

Sin embargo, sí ha adelantado que estudia hacer una versión en castellano del musical 'On your feet', historia sobre la cantante y su marido Emilio Estefan que se estrenó en Broadway y que ha viajado ya por varios países como Holanda, donde Estefan consiguió su primer número uno en Europa --tiene previsto también viajar a Japón--.

La cantante también se abona al campo de la ficción audiovisual. Mientras por un lado participa en un cameo en serie de televisión, también se ha embarcado en un fondo para la creación de películas y series con las que "muchas mujeres puedan hacer realidad sus ideas". "En Hollywood solo una directora ha ganado el Oscar y es muy difícil para ellas desarrollar ideas", ha aseverado.

JOSELITO, SU "PRIMER ÍDOLO MUSICAL"

Pese a descartar dar el salto a nuevos géneros como el 'reggaetón', ha reconocido la importancia de esta música para el mercado latino. "Hay 'reggaetón' muy bueno y, por ejemplo, estamos orgullosos por Luis Fonsi con 'Despacito': cada vez que un latino triunfa es otro más que promueve nuestra cultura", ha indicado.

Precisamente, Guirao ha hecho inciso en ese aspecto durante su discurso. "España es un país muy receptivo sobre lo que pasa al otro lado del charco y con la música contemporánea había una especie de vacío: hasta que no apareció Gloria Estefan, no había muchos puentes", ha afirmado. La propia Estefan ha respondido con su "amor" por España.

"España siempre ha sido gran parte de quién soy, Joselito fue mi primer ídolo musical y me aprendí todas sus canciones. He seguido así y la música española todavía me toca el corazón, soy un 68% ibérica. La música sigue muy viva en nosotros y siempre estaré orgullosa de ser española, cubana y americana", ha concluido.

ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA

Con esta entrega se cumple un deseo expreso de la galardonada, que por causas de fuerza mayor no pudo asistir a recoger su Medalla, el pasado mes de febrero, en la ceremonia de entrega de estas distinciones que presidieron los Reyes de España en el Museo Pompidou de Málaga.

En esta ocasión, aprovechando una visita a Madrid de la cantante y su marido, Emilio Estefan, el ministro le ha hecho entrega en el Teatro Real de este galardón, con el que el Ministerio de Cultura distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural.

Gloria Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos; entre ellos, siete premios Grammy. Posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood y en el año 2015 el Presidente de los Estados Unidos le entregó, junto a su marido, Emilio Estefan, la Medalla de la Libertad de los EE.UU. Es una de las artistas musicales con mayores ventas, ya que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.