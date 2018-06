Girls Not Brides llama a acelerar la lucha para erradicar el matrimonio infantil en 2030

Unos 12 millones de niñas son casadas cada año en el mundo, una cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años pero no al ritmo deseado si se quiere acabar con la práctica del matrimonio infantil para 2030. Por ello, desde la alianza Girls Not Brides, que aglutina a organizaciones y grupos que buscan erradicar esta práctica, llaman a acelerar los esfuerzos.

"Hace una década casi nadie hablaba sobre matrimonio infantil", ha defendido la directora ejecutiva de la alianza, Lakshmi Sundaram, durante su intervención en la reunión mundial celebrada esta semana en Malasia.

"Ahora tenemos más de 1.000 miembros en todo el mundo, lo que demuestra lo lejos que el movimiento global para acabar con el matrimonio infantil ha llegado", ha añadido, advirtiendo de que aún queda "un largo camino por recorrer" para que esta práctica sea algo del pasado.

"A nivel mundial, las tasas de matrimonio infantil se están reduciendo lentamente, pero el progreso no se está produciendo lo suficientemente rápido", ha advertido Sundaram. "El mundo ha prometido acabar con el matrimonio infantil para 2030 pero necesitamos ver muchos más fondos y acciones si queremos alcanzar ese objetivo", ha subrayado la directora de Girls Not Brides.

En este sentido, ha dejado claro que "no se harán los progresos que necesitamos a menos que aquellos que trabajan en salud, educación y otros sectores relacionados conviertan en asunto propio el acabar con el matrimonio infantil".

Por su parte, la presidenta de Girls Not Brides, Mabel van Oranje, ha defendido que "las organizaciones de la sociedad civil son cruciales a la hora de acabar con el matrimonio infantil, especialmente aquellas que trabajan directamente con las niñas y las comunidades".

"En un momento en el que el espacio para la sociedad civil se está reduciendo en demasiados lugares, esta reunión permitió a quienes trabajan incesantemente en esta cuestión aprender unos de otros, discutir sobre éxitos y retos, y planear los siguientes pasos en nuestros esfuerzos para crear un mundo en el que cada niña pueda decidir si se casa, cuándo y con quién", ha resaltado.

REUNIÓN DE MÁS DE 500 ACTIVISTAS

En la reunión de tres días celebrada en Kuala Lumpur han participado cerca de 500 activistas de más de 70 países, incluidos jóvenes y actores de la sociedad civil, así como representantes de gobiernos, donantes, redes religiosas, la ONU y la Unión Africana.

Hadiqa Bashir, de 17 años, ha sido una de las participantes. Esta joven activista y candidata al Children's Peace Prize 2017 puso en marcha su organización, Niñas Unidas por los Derechos Humanos, después de que su familia intentar casarla a los 11 años. Para Hadiqa, la participación de los jóvenes en los esfuerzos para acabar con esta lacra es "esencial".

"Son las jóvenes las que se ven afectadas por el matrimonio infantil así que si queremos cambiar algo necesitamos que sean parte de la solución", ha defendido durante su participación en el encuentro. "Estoy aquí porque quiero el cambio. Las niñas en todas partes están sufriendo tantos tipos de violencia que quiero darles voz para que puedan reclamar en voz alta sus derechos", ha añadido.

Para Hadiqa, la reunión mundial de Girls Not Brides ha supuesto un motivo de inspiración por las personas que ha podido conocer. "Me da fuerza saber que hay tantas personas trabajando para poner fin al matrimonio infantil en el mundo", ha reconocido.

"He conocido aquí a personas de todo el mundo que están trabajando en este asunto", ha señalado por su parte Nixon Ochatre, fundadora de la Iniciativa Amani en Uganda. "Me ha demostrado que el matrimonio infantil no es solo un problema en mi país, es un problema mundial, por eso necesitamos una solución global", ha defendido.

"Ahora tenemos que volver a nuestras comunidades y compartir lo que hemos aprendido, y acudir de nuevo a nuestros gobiernos para asegurarnos de que emprenden acciones", ha añadido la activista ugandesa.

Para la presidenta de Girls Not Brides, la cita de Malasia "no ha sido una conferencia, ha sido un momento importante en la construcción continuada de un movimiento". Según ha explicado, de la reunión han surgido "mucho más que conversaciones interesantes" y los miembros y socios de la alianza parten "con algunos compromisos muy fascinantes para la acción, incluidas nuevas alianzas de organizaciones que trabajan para acabar con el matrimonio infantil".